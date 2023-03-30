Токаеву предложили кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Парламента, председателя партии Amanat Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.
Президенту от партии Amanat была предложена кандидатура Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
В соответствии с действующим законодательством в ближайшее время глава государства обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в Мажилисе.
Фото: akorda.kz
С 11 января 2022 года Алихан Смаилов являлся премьер-министром Казахстана.
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