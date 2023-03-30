В Казахстане изменили статус Национальной академии наук
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 27 марта 2023 года "О некоторых вопросах Национальной академии наук Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
"Переименовать некоммерческое акционерное общество "Национальная академия наук Республики Казахстан" в некоммерческое акционерное общество "Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан", – говорится в документе.
Согласно указу президент Национальной академии наук назначается на должность и освобождается от должности президентом РК.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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