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В Казахстане изменили статус Национальной академии наук

Национальная академия наук получила новый статус Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 27 марта 2023 года "О некоторых вопросах Национальной академии наук Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Переименовать некоммерческое акционерное общество "Национальная академия наук Республики Казахстан" в некоммерческое акционерное общество "Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан", – говорится в документе.

Согласно указу президент Национальной академии наук назначается на должность и освобождается от должности президентом РК.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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