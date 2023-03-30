В Казахстане изменили статус Национальной академии наук

Фото: Zakon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 27 марта 2023 года "О некоторых вопросах Национальной академии наук Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

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