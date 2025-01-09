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Право

Национальная академия наук получила статус высшей научной организации

Национальная академия наук Республики Казахстан, НАН РК, Национальная академия наук РК, академия наук РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 15:45 Фото: Zakon.kz
Правительство приняло постановление от 30 декабря 2024 года "О некоторых вопросах Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
"Реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Национальная академия наук Республики Казахстан при президенте РК" путем преобразования в высшую научную организацию "Национальная академия наук Республики Казахстан при президенте РК", – говорится в документе.

Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью государственного управления в отношении академии определили Министерство науки и высшего образования РК.

Основными видами деятельности академии являются:

  • выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной или научно-технической деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований в РК;
  • проведение анализа стратегических приоритетных направлений развития науки и технологий, представленных уполномоченным органом в Национальный совет по науке и технологиям при президенте РК;
  • проведение экспертизы научно-технических заданий, представленных на рассмотрение Высшей научно-технической комиссии для программно-целевого финансирования;
  • осуществление подготовки и проведение форсайтных (прогнозных) исследований по развитию науки;
  • проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;
  • проведение научных исследований в различных областях науки и техники;
  • издание научных журналов;
  • участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;
  • участие в популяризации науки.

Постановление введено в действие с 30 декабря 2025 года.

Мы рассказывали, как будет оплачиваться труд научных работников, выполняющих государственный заказ.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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