Директор Гран-при в Нью-Дели сделал заявление по ситуации с казахстанской шахматисткой Абдумалик

Весь шахматный мир в курсе скандального начала 3-го этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин в Индии, в ходе которого с турнира снялись Жансая Абдумалик и немка Элизабет Петц. Директор турнира Бхарат Сингх Чаухан разъяснил причину данной ситуации, сообщает Zakon.kz.

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Инцидент начался неделю назад, когда Жансая Абдумалик отказалась от участия в турнире из-за халатного отношения к ней. Спустя время ФИДЕ выдала официальное заявление со словами извинения к участникам турнира. Однако казахстанка не изменила своего решения. В этом ее поддержала немецкая шахматистка Элизабет Петц, которая также снялась с данного Гран-при.









Причины возникновения скандальной ситуации прояснил директор 3-го этапа Гран-При в Нью-Дели Бхарат Сингх Чаухан.

"Говорят, казахстанку не встретили. Дело в том, что всех гостей, кроме нее, хорошо встретили в аэропорту. Ее рейс был ранним утром, прилетел на 35-40 минут раньше, все-таки с ней был сопровождающий. Это так важно, чтобы турнир не состоялся только потому, что кого-то не встретили в аэропорту. Знаю, это наше упущение, но претензии игроков были не только к этому турниру. В Мюнхене (2-й этап Гран-при) шахматисток просили самим на такси добираться из аэропорта". Бхарат Сингх Чаухан, директор 3-го этапа Гран-при

Чаухан отмечает, что Индия является растущей шахматной сверхдержавой в мире, и они уважают шахматистов, поэтому так быстро преуспели на различных турнирах мирового уровня. Он с сожалением отмечает данную неразбериху и не видит причины отказа от турнира.

"Один из волонтеров сообщил мне, что казахстанка нездорова, ей назначили врача. Я следил за этим, врач сказал, что это аллергия, перемена места или еще какая-то причина. Вероятно, ей было физически некомфортно играть на турнире, это может быть одной из причин, по которой она отказалась. Не знаю, по-моему, такие вещи регулярно случаются на многих турнирах. Но я не оправдываю, что из-за этого можно отказаться от участия в Гран-при". Бхарат Сингх Чаухан, директор 3-го этапа Гран-при

Директор турнира отдельно высказался про проживание и питание участников этих соревнований.

"Что касается гостиницы, она пятизвездочная. По регламенту ФИДЕ минимум четыре звезды. Известный в столице отель, в котором уже проходили чемпионаты мира по шахматам среди юниоров и чемпионаты Азии. Они сейчас принимали женщин-боксеров на ЧМ-2023. А еда – сколько угодно можно представить, большое разнообразие еды. Все удобства хорошие, если у вас есть какие-либо проблемы, мы были готовы устранить их". Бхарат Сингх Чаухан

На 3-м этапе Гран-при у шахматисток было много претензий и вопросов: неравенство в призах и другие проблемы женских шахмат.



"Они могли поднять все эти вопросы на других различных турнирах. Зачем это делать в Индии? Не встретили в порту, что, надо сразу сниматься с турнира? Это официальный турнир ФИДЕ, они должны решать проблемы. Сожалеем о случившемся, мы уважаем каждого шахматиста мира. Как шахматист считаю, что она не должна была сниматься из-за этой мелочи. У нас очень мало спонсоров в женских шахматах. И такого рода действия известных игроков плохо отразятся на развитии шахмат в мире, особенно женских шахмат". Бхарат Сингх Чаухан





Фото: Instagram/bibisarachess

Тем временем 3-й этап Гран-при в самом разгаре. В отсутствие Жансаи Абдумалик на данном турнире играет двукратная чемпионка мира из Казахстана Бибисара Асаубаева. 19-летняя шахматистка идет на третьей позиции после двух побед, она накануне проиграла россиянке Александре Горячкиной. В ее активе два балла. 30 марта Бибисара сыграет с хозяйкой турнира Харикой Дроновалли.









