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Зоопарк Алматы объявил конкурс на лучшее фото птиц

Зоопарк Алматы объявил конкурс на лучшее фото птиц Фото: Zakon.kz
Алматинский зоопарк на странице в Instagram объявил о конкурсе на лучшее фото птиц, сообщает Zakon.kz.

Специалисты зоопарка уточняют, что 1 апреля в мире отмечают один из старейших экологических праздников – Всемирный день птиц. Он был основан в США еще в 1894 году.

"Праздник отмечается в рамках биологической программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера". В преддверии этого дня мы объявляем конкурс на лучшее фото наших пернатых подопечных. Приходите в зоопарк, фотографируйте и присылайте нам в директ".Пресс-служба зоопарка Алматы

Отмечено, что автор фото, набравший наибольшее количество сердечек, получит подарок и бесплатный билет в зоопарк.

10 марта сообщалось, что в зоопарке Алматы отец 35 птенцов празднует день рождения.

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