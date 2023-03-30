Зоопарк Алматы объявил конкурс на лучшее фото птиц

Алматинский зоопарк на странице в Instagram объявил о конкурсе на лучшее фото птиц, сообщает Zakon.kz.

Специалисты зоопарка уточняют, что 1 апреля в мире отмечают один из старейших экологических праздников – Всемирный день птиц. Он был основан в США еще в 1894 году.

"Праздник отмечается в рамках биологической программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера". В преддверии этого дня мы объявляем конкурс на лучшее фото наших пернатых подопечных. Приходите в зоопарк, фотографируйте и присылайте нам в директ". Пресс-служба зоопарка Алматы

Отмечено, что автор фото, набравший наибольшее количество сердечек, получит подарок и бесплатный билет в зоопарк.

10 марта сообщалось, что в зоопарке Алматы отец 35 птенцов празднует день рождения.