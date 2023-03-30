Назначены судьи в городах и областях Казахстана

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 24 марта 2023 года "О назначении на должности судей судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Астана





На должность судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям назначена Нургуль Сагидолдина с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай;





Судьей Есильского районного суда назначена Камилла Бекишева с освобождением от должности судьи Балхашского городского суда Карагандинской области;

с освобождением от должности судьи Балхашского городского суда Карагандинской области; Судьей специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Галия Сайдульдинова с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Восточно-Казахстанской области;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Восточно-Казахстанской области; Судьей специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Сейфулла Тасымбетов с освобождением от должности председателя суда № 2 города Актобе Актюбинской области;





Судьями специализированного межрайонного административного суда стали:



Нурбеков Диас с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Алматы;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Алматы; Абенова Айжан с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области;

с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области; Алимбетов Айдос;

Судьями специализированного межрайонного экономического суда назначены:

Есжанова Шынаргул с освобождением от должности судьи Кобдинского районного суда Актюбинской области;



с освобождением от должности судьи Кобдинского районного суда Актюбинской области; Искалиева Асылганым с освобождением от должности судьи Абайского районного суда Карагандинской области.

Алматы

Судьей Алатауского районного суда назначен Сарыбаев Галым с освобождением от должности судьи Рудненского городского суда Костанайской области;

с освобождением от должности судьи Рудненского городского суда Костанайской области; Алмалинского районного суда – Кенишев Серик с освобождением от должности председателя Актогайского районного суда Павлодарской области;

с освобождением от должности председателя Актогайского районного суда Павлодарской области; районного суда № 2 Алмалинского района – Боранбаев Асет с освобождением от должности председателя Медеуского районного суда города Алматы;

с освобождением от должности председателя Медеуского районного суда города Алматы; специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям – Кожахметова Сауле с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау Атырауской области;

с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау Атырауской области; Ауэзовского районного суда – Алмабекова Кулмира с освобождением от должности судьи Илийского районного суда Алматинской области; Курманова Динара ;

с освобождением от должности судьи Илийского районного суда Алматинской области; ; Жетысуского районного суда – Турусов Бейбит с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда области Жетісу;

с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда области Жетісу; специализированного межрайонного административного суда – Омен Ботагоз с освобождением от должности судьи Алатауского районного суда города Алматы;

с освобождением от должности судьи Алатауского районного суда города Алматы; специализированного межрайонного экономического суда – Баймакулова Сагдат с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы; Касымбаева Гаухар с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;

с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы; с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы; Медеуского районного суда – Жансеитова Жазира с освобождением от должности судьи суда города Қонаев Алматинской области;

с освобождением от должности судьи суда города Қонаев Алматинской области; Наурызбайского районного суда – Тажмухан Бекболат с освобождением от должности судьи Жамбылского районного суда Алматинской области.

Шымкент





Судьей Каратауского районного суда стала Елюбаева Айгуль с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау Атырауской области; Джумагельдиева Индира с освобождением от должности судьи Меркенского районного суда Жамбылской области;





специализированного межрайонного административного суда – Таштенов Нуржан с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской области;

специализированного межрайонного экономического суда; Кененбаева Айжамал с освобождением от должности судьи Кентауского городского суда Туркестанской области;





Также назначены судьи по области Абай, в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в областях Жетысу и Улытау.



