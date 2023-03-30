Президент назвал лучшую меру социальной защиты казахстанцев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 30 марта 2023 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента Казахстана, заявил, что важно выстроить надежную систему социальной защиты граждан, сообщает Zakon.kz.

Она, как отметил президент, должна оперативно реагировать на экономические шоки и изменения потребностей людей.

"Лучшей мерой социальной защиты станет обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест, переобучения и поддержки бизнес-инициатив. При этом ключевое значение имеет снижение теневой занятости, которая оставляет граждан без положенных им социальных гарантий. Обозначенные подходы будут содействовать укреплению социальной справедливости, построению государства равных возможностей для всех". Касым-Жомарт Токаев

Также президент отметил, что перед нашей страной стоит стратегическая задача – укрепиться в статусе регионального цифрового хаба.

"Для успешного продвижения в данном направлении нужно использовать прорывные идеи и креативную энергию "цифровых номадов". Касым-Жомарт Токаев