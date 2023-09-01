Видео Послания президента
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2023 года выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.
28 августа 2023 года председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан.
9 августа 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель.
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