Как обжаловать налоговые уведомления

Каким образом в Казахстане обжаловать налоговые уведомления, об этом редакции Zakon.kz рассказали юристы «KAPLAN, LEE & PARTNERS» Александр Каплан и Андрей Ли.

1. Какие бывают налоговые уведомления?

Налоговым уведомлением признается направленное на бумажном носителе или электронным способом сообщение о необходимости исполнения налогового обязательства, а также полноты исчисления и своевременной уплаты социальных платежей.

Так, налоговые уведомления бывают следующих видов (согласно ч. 2 ст.114 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"):

- о сумме налогов, исчисленных налоговым органом в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Налогового кодекса;

- о результатах проверки;

- о начисленных суммах налогов, платежей в бюджет и социальных платежей за период с даты представления ликвидационной налоговой отчетности до даты завершения ликвидационной налоговой проверки;

- о начисленной сумме платы за негативное воздействие на окружающую среду на основании сведений уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;

- о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан;

- о непредставлении деклараций физических лиц в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан;

- о погашении налоговой задолженности;

- о налоговой задолженности физических лиц;

- об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов;

- об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля;

- об итогах рассмотрения жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки;

- об устранении нарушений налогового законодательства Республики Казахстан;

- о подтверждении места нахождения (отсутствия) налогоплательщика;

- о результатах мониторинга, вынесенного по результатам решения в рамках горизонтального мониторинга.

Каждое из этих уведомлений уникально как по сути правоотношений, по которым оно выносится, так и по механизму их администрирования.

В то же время уведомления ограничиваются вышеперечисленными видами и направляются налогоплательщику (налоговому агенту) в сроки, установленные НК.

2. Какие уведомления обжалуются?

Немного теории.

1 июля 2021 года вступил в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее по тексту – АППК).

Согласно ст. 91 АППК, участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке.

При этом административный акт – решение, принимаемое административным органом, должностным лицом в публично-правовых отношениях, реализующее установленные законами Республики Казахстан права и обязанности определенного лица или индивидуально определенного круга лиц (3 пп. 4 п. 1 ст. 4 АППК).

Таким образом, АППК предоставляет право судебного обжалования любого уведомления и/или действия/бездействия налогового органа.

3. Сроки обжалований уведомлений и восстановление пропущенных сроков.

Касательно сроков, то в данном случае не всё так однозначно.

С одной стороны, жалоба на административный акт, административное действие (бездействие) подается в административный орган, должностному лицу не позднее трех месяцев со дня, когда участнику административной процедуры стало известно о принятии административного акта или совершении административного действия или бездействия (в силу статьи 92 АППК).

С другой стороны, жалоба налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки подается в уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения налогоплательщику (налоговому агенту) уведомления (в силу статьи 178 Налогового кодекса РК).

При этом считаем, что в силу п. 3 ст. 2 Налогового кодекса приоритетными над АППК являются сроки, указанные в Налоговом кодексе.

Как мы видим, сроки являются различными в связи с тем, что сроки, указанные в Налоговом кодексе, являются минимальными, рекомендуется не пропускать сроки для обжалования, указанные именно в Налоговом кодексе.

Что же делать, если вы всё-таки пропустили срок для обжалования?

Пример срока исковой давности по приросту стоимости.

Уведомление было выставлено в 2019 году, когда срок давности составлял 5 лет. Уже с 1 января 2020 года срок давности был уменьшен до 3 лет. Соответственно, налоговый орган успел своевременно выставить уведомление. Однако решение по данному уведомлению о признании его неисполненным было вынесено лишь спустя 3 года, то есть в 2021 году. Это было одним из оснований признания решения незаконным.

Согласно упомянутой выше статье 92 АППК, в случае пропуска по уважительной причине срока, установленного частью первой настоящей статьи, этот срок по ходатайству участника административной процедуры может быть восстановлен органом, рассматривающим жалобу, в случае, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

При этом в целях восстановления пропущенного срока подачи жалобы органом, рассматривающим жалобу, в качестве уважительных причин признаются болезнь, обстоятельства непреодолимой силы и иные причины, лишающие лицо возможности подать жалобу.

В юридических изречениях есть такая поговорка: "Юридические лица не болеют".

Так можно ли восстановить срок для подачи жалобы со стороны юридического лица, если да, то что будет являться уважительной причиной, а что – нет?

Однозначного ответа, на наш взгляд, на этот вопрос не имеется.

При этом в силу того, что "уважительность" является оценочным понятием, то решение, восстановят срок или нет, будет принимать лицо, непосредственно уполномоченное рассматривать данную жалобу/административный иск.

Поэтому будет ли, скажем, болезнь директора юридического лица являться уважительной причиной пропуска срока для обжалования уведомления самим юридическим лицом или нет, будет "оцениваться" самим уполномоченным лицом. При этом, на наш взгляд, вопрос относительно уважительности должен рассматриваться в совокупности.

Тем не менее пропущенный для обжалования срок не является основанием для отказа в принятии жалобы органом, рассматривающим жалобу. Однако при этом причины пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы и могут являться одним из оснований для отказа в удовлетворении жалобы.

В то же время последняя практика со стороны судов показывает, что суды всё чаще принимают жалобы (административные иски) даже с пропуском срока для обжалования и при этом, что самое главное, рассматривают их по существу.

Также отмечаем, что обжалование налогового уведомления в вышестоящий орган (ДГД/КГД) и получение от него ответа по существу признается отвеченным в срок с наличием дальнейшей перспективы обжалования в суде.

4. Порядок обжалования налоговых уведомлений.

По общему правилу (ст. 91 АППК, ст. 178 НК) налоговые уведомления обжалуются в следующем порядке:

а) подача жалобы в уполномоченный орган (досудебный порядок):

- Рассмотрение жалобы в административном (досудебном) порядке производится вышестоящим административным органом, должностным лицом;

- жалоба подается в письменной (бумажной) и (или) электронной форме.

ВАЖНО: Подача жалобы приостанавливает исполнение административного акта, административного действия, за исключением случаев, предусмотренных ст. 96АППК.

- Срок рассмотрения жалобы составляет 20 рабочих дней со дня поступления жалобы.

- Рассмотрев жалобу, орган, рассматривающий жалобу, выносит одно из следующих решений: об отмене административного акта; об отмене административного акта и принятии нового административного акта; о совершении административного действия; об оставлении жалобы без удовлетворения; о направлении административного дела в административный орган, должностному лицу, чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются, для осуществления административной процедуры с указанием допущенных нарушений и предложениями по их устранению; об оставлении жалобы без рассмотрения.

б) подача административного иска в суд:

- Административное судопроизводство осуществляется специализированными районными и приравненными к ним административными судами;

- иск подается в суд в письменной форме либо в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи истца и (или) его представителя.

5. Доказывание.

В силу ст. 129 АППК РК по искам об оспаривании бремя доказывания несет ответчик. Простым языком, если налоговый орган вынес то или иное уведомление, то бремя доказывания по обоснованности данного уведомления лежит именно на налоговом органе.

Однако при этом имеются и некоторые нюансы, например, при обжаловании уведомления и доказывании наличия сделки как таковой. В данном случае доказывать факт действительно уже свершившейся сделки лучше самому предпринимателю.

6. Судебная статистика по налоговым спорам.

Исходя из релизов Верховного суда РК, а также из анализа судебной практики по административным делам по налоговым вопросам, в 2022 году более 60% дел стали рассматриваться в пользу налогоплательщиков.

По нашему опыту в настоящее время этот процент, возможно, даже и выше. В связи с чем считаем, что в настоящее время "успешно" обжаловать то или иное уведомление, действие или бездействие налогового органа возможно. При этом надеемся, что эта практика – не дань моде в связи с принятием нового законодательного акта, и данная тенденция будет продолжаться и дальше.