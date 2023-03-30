Токаев: Нужно последовательно и системно повышать качество человеческого капитала

Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса 30 марта указал на важность развития человеческого капитала в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо последовательно и системно повышать качество человеческого капитала.

"Следует обеспечить эффективную реализацию проекта "Комфортная школа" и продолжить создание центров академического превосходства на базе вузов. Под моим личным контролем будет комплексное развитие отечественной науки". Глава государства

Кроме того, по его словам, требуется вывести здравоохранение на качественно новый уровень. Для этого предстоит повысить эффективность системы социального медицинского страхования.

"Здесь крайне важно с помощью цифровых решений усилить контроль за расходованием средств. В целом, цифровизация должна охватить все отрасли экономики, проникнуть во все сферы жизни наших граждан. Для этого нужно максимально либерализовать рынок информационных технологий". Касым-Жомарт Токаев

Президент также указал на необходимость снизить уровень инфляции в два раза.