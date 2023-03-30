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Герои матча "Казахстан – Дания" Айымбетов и Тагыберген сыграют друг против друга

Футбол 4 тур КПЛ Фото: kff.kz
Авторы исторических голов недавнего матча в ворота сборной Дании, Абат Айымбетов и Асхат Тагыберген, спустя неделю снова выйдут на поле "Астана Арены". Если ранее они защищали честь страны, то теперь наденут майки своих клубов и сыграют друг против друга, сообщает Zakon.kz.

Центральный матч 4-го тура OLIMBET – Чемпионата КПЛ пройдет в Астане, где одноименный клуб принимает шымкентский "Ордабасы". Хозяева поля во главе с Абатом Айымбетовым проэкзаменуют лидера турнирной таблицы казахстанского первенства – коллектив из Туркестанской области, который вперед за очередной победой поведет Асхат Тагыберген. 

Также нужно отметить, что поединок между "Астаной" и "Ордабасы" будет противостоянием ключевых  футболистов сборной Казахстана. Костяк игроков главной команды страны состоит именно из этих клубов. Они делегировали в сборную 13 своих представителей: шесть – "Ордабасы" и семь – "Астана". 

Футбол Игра 4 тур

Фото: Instagram/fc__ordabasy

После фееричной игры против датчан, несомненно, интерес к этому поединку очень огромный и у специалистов, и у болельщиков. Столичные футболисты хотят исправиться перед своими фанатами за недавнее крупное поражение от "Актобе" со счетом 1:4. 

Футбол 4 тур КПЛ

Фото: Instagram/fca.astana

А южане преследуют цель набрать ценные три очка в столице и оторваться от главного конкурента – "Актобе". Сможет ли "Тагыберген и компания" одолеть дружину Айымбетова в гостях, узнаем уже в конце текущей недели. 

В свою очередь редакция Zakon.kz благодарит компанию OLIMBET за пресс-тур исторического матча между сборными Казахстана и Дании. Сенсационная победа позволила нашей команде впервые обыграть скандинавов со счетом 3:2 и набрать первые очки в турнирной таблице на пути к Евро-2024.   

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