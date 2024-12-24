#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
523.72
544.09
5.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
523.72
544.09
5.2
Спорт

Айымбетов забил в третьем матче подряд и принес победу "Адана Демирспор"

Футбол Гол Адана, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 09:40 Фото: Instagram/adskulubu
В ночь на 24 декабря казахстанский форвард турецкого футбольного клуба "Адана Демирспор" Абат Айымбетов забил решающий и победный гол в гостевом матче против команды "Хатайспор", сообщает Zakon.kz.

Это был поединок 17-го тура турецкой Суперлиги, в котором клуб Айымбетова сумел обыграть на выезде соседа по турнирной таблице со счетом 3:1.

Абат поставил точку в этой игре за 15 минут до финального свистка, получив пас от своего напарника Арда Куртулана. 

Нападающий сборной Казахстана спустя время забил свой второй гол в этой игре, но, как оказалось, он был в офсайде.

Тем самым "Адана Демирспор" одержал вторую победу кряду в нынешнем сезоне, а Айымбетов отличается взятием ворот в третьем матче подряд.

16 декабря "Абат и его команда" огорчили коллектив другого казахстанца Бахтиёра Зайнутдинова – "Бешикташ".

Несмотря на последние успехи, "Адана" пока занимает самое последнее, 19-е место, в таблице турецкого чемпионата, с активом в пять очков.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
"Кэпиталз" пропустил три шайбы за пять минут и проиграл "Бостону"
Спорт
10:17, Сегодня
"Кэпиталз" пропустил три шайбы за пять минут и проиграл "Бостону"
Семья Роналду встретилась с Санта-Клаусом в Финляндии
Спорт
03:44, 24 декабря 2024
Семья Роналду встретилась с Санта-Клаусом в Финляндии
Возвращение Овечкина отложено минимум еще на неделю
Спорт
17:28, 23 декабря 2024
Возвращение Овечкина отложено минимум еще на неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: