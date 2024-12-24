Айымбетов забил в третьем матче подряд и принес победу "Адана Демирспор"

В ночь на 24 декабря казахстанский форвард турецкого футбольного клуба "Адана Демирспор" Абат Айымбетов забил решающий и победный гол в гостевом матче против команды "Хатайспор", сообщает Zakon.kz.

Это был поединок 17-го тура турецкой Суперлиги, в котором клуб Айымбетова сумел обыграть на выезде соседа по турнирной таблице со счетом 3:1.

Абат поставил точку в этой игре за 15 минут до финального свистка, получив пас от своего напарника Арда Куртулана.

Нападающий сборной Казахстана спустя время забил свой второй гол в этой игре, но, как оказалось, он был в офсайде.

Тем самым "Адана Демирспор" одержал вторую победу кряду в нынешнем сезоне, а Айымбетов отличается взятием ворот в третьем матче подряд.

16 декабря "Абат и его команда" огорчили коллектив другого казахстанца Бахтиёра Зайнутдинова – "Бешикташ".

Несмотря на последние успехи, "Адана" пока занимает самое последнее, 19-е место, в таблице турецкого чемпионата, с активом в пять очков.