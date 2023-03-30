Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прическа темнокожего ученика вызвала споры о строгих правилах в школах Японии

стрижка Фото: pixabay
Строгие правила в японских школах, касающиеся причесок, вызвали критику после того, как темнокожего подростка отделили от других учеников на выпускном. Он заплел свои волосы в косички, сообщает Zakon.kz.

Ученика с кудрявыми волосами, имя которого не называется, заставили сидеть в одиночестве в конце зала во время церемонии вручения школьных дипломов, сообщает The Guardian.

18-летний парень, у которого отец афроамериканец, а мать – японка, сказал, что он заплел свои вьющиеся от природы волосы, чтобы придать им более опрятный вид во время выпускного. Он добавил, что о культурном значении прически корнроуз он узнал от своего отца и из интернета.

"Я был расстроен, потому что мне казалось, что мне говорят: "Это не твой особенный день". Прическа представляла корни и культуру моего отца".Ученик школы в городе Химэдзи

Заместитель директора школы сказал, что ученика отсадили за то, что он не соблюдал правила по стрижкам.

Правила этой школы гласят, что прически не должны быть "модными", а должны быть "чистыми и подходящими для ученика средней школы". Ученикам запрещено красить или обесцвечивать волосы, а также укладывать их феном, но в правилах ничего не говорится о заплетании кос.

Все больше японских школ стали пересматривать свои правила в отношении униформы и причесок после того, как в 2017 году одна из учениц подала иск в суд. Она утверждала, что в средней школе ей велели покрасить свои каштановые от природы волосы в черный цвет, иначе ей грозили исключением.

Министерство образования страны в 2021 году приказало местным органам образования регулярно пересматривать свои правила и применять подход "здравого смысла" в соответствии с "меняющимися временами".

В 2022 году почти 200 государственных средних школ и других учебных заведений в Токио заявили, что они откажутся от пяти правил, включая требования о черных волосах. Администрации некоторых школ заявили, что они будут продолжать требовать от учеников доказательств о родных цветах волос или вьющихся волосах.

Читайте также

Барак Обама предположил, что мир был бы лучше при женщинах у власти

Бывший президент Бразилии Болсонару отказался возглавлять оппозицию

Джо Байден заявил, что в США продлен режим санкций

Данияр Кунафин
Интересное Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Токаеву была предложена кандидатура Смаилова на должность нового премьер-министра
Токаеву предложили кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра
Ученые нашли растение, замедляющее старение человека
Ученые нашли растение, замедляющее старение человека
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления