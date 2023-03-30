Прическа темнокожего ученика вызвала споры о строгих правилах в школах Японии
Ученика с кудрявыми волосами, имя которого не называется, заставили сидеть в одиночестве в конце зала во время церемонии вручения школьных дипломов, сообщает The Guardian.
18-летний парень, у которого отец афроамериканец, а мать – японка, сказал, что он заплел свои вьющиеся от природы волосы, чтобы придать им более опрятный вид во время выпускного. Он добавил, что о культурном значении прически корнроуз он узнал от своего отца и из интернета.
"Я был расстроен, потому что мне казалось, что мне говорят: "Это не твой особенный день". Прическа представляла корни и культуру моего отца".Ученик школы в городе Химэдзи
Заместитель директора школы сказал, что ученика отсадили за то, что он не соблюдал правила по стрижкам.
Правила этой школы гласят, что прически не должны быть "модными", а должны быть "чистыми и подходящими для ученика средней школы". Ученикам запрещено красить или обесцвечивать волосы, а также укладывать их феном, но в правилах ничего не говорится о заплетании кос.
Все больше японских школ стали пересматривать свои правила в отношении униформы и причесок после того, как в 2017 году одна из учениц подала иск в суд. Она утверждала, что в средней школе ей велели покрасить свои каштановые от природы волосы в черный цвет, иначе ей грозили исключением.
Министерство образования страны в 2021 году приказало местным органам образования регулярно пересматривать свои правила и применять подход "здравого смысла" в соответствии с "меняющимися временами".
В 2022 году почти 200 государственных средних школ и других учебных заведений в Токио заявили, что они откажутся от пяти правил, включая требования о черных волосах. Администрации некоторых школ заявили, что они будут продолжать требовать от учеников доказательств о родных цветах волос или вьющихся волосах.