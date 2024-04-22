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Эвакуированные ученики возвращаются в школу

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 08:54 Фото: Instagram/sokolovskaya.shkola.internat
В Северо-Казахстанской области эвакуированные ученики возвращаются в школу, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, спасатели Улытауской области совместно с коллегами из СКО организовали работу по возвращению эвакуированных детей в школу-интернат села Соколовка. Село расположено в Кызылжарском районе.

КГУ "Соколовская специальная школа-интернат" была образована в 1963 году. В школе-интернате созданы все условия для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями по специальным программам. Школа активно ведет свою страницу в Instagram.

20 апреля стало известно, что систему контроля знаний в виде СОР (суммативного оценивания за раздел) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть) частично отменят для учеников Северо-Казахстанской области.

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