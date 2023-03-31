Марш насекомых: в Алматы активизировались клещи

Бороться с опасными насекомыми специалисты начинают в конце марта. Но в этом году сезон клещей начался немного раньше. Только в Алматы от укусов пострадали уже 48 человек. Все происходящее врачи связывают с резким потеплением, из-за этого насекомые проснулись раньше положенного срока.

Редакция Zakon.kz прогулялась по городу и увидела, как специалисты активно борются с насекомыми и каковы последствия клещевого энцефалита, если не обратиться к врачам.

Стоит отметить, что клещи достаточно мелкие, иногда даже микроскопические. На сегодняшний день известно о более 48 тысячах видов. Все они не несут вред человеку и животным, но являются переносчиками возбудителей вирусных и бактериальных инфекций. Также существует такой вид клещей, который переносит вирусы, и для нашего организма он считается смертельно опасным. Это иксодовые клещи, укус которых может привести даже к смерти.

Насекомые являются кровососущими паразитами, и при укусе зараженного клеща болезнетворные бактерии или вирусы со слюной попадают в кровь, вызывая опаснейшие заболевания, такие как "клещевой энцефалит" и "лайм боррелиоз", в народе чаще это заболевание называют "болезнью лайма".

Пик активности клещей приходится, как правило, на апрель-май. Правда, в этом году насекомые проснулись на несколько недель раньше. Уже несколько дней специалисты массово обрабатывают парки и скверы Алматы. В основном паукообразные встречаются в траве, а самыми излюбленными местами их обитания являются, конечно, лесные массивы, сады и огороды. Там зачастую и происходят укусы людей.

По многолетним данным энтомологического надзора за распространением, видовым составом и численностью клещей установлено, что на территории Алматы в основном встречаются два вида иксодовых клещей: Ix.persulcatus и D.marginatus. Как раз они являются потенциальными переносчиками клещевых инфекций.

Как борются с клещами в Алматы

В городе уже стартовал первый этап противоклещевых обработок, который продлится до 28 апреля на территории всех лесных массивов, парков и скверов. Охватить дезинфекцией планируют почти три тысячи гектаров.

Сейчас работы по обработке проводятся в парке Медеу, ущелье Бутаковка, Кок-тобе, Алмарасанском ущелье, а также в горной местности Каргалы, ущелье Карагайлы. Эти работы планируют провести в течение месяца с учетом погодных условий. А для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами второй этап обработки запланирован на май-июнь.

"Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в два этапа. Противоклещевая обработка осуществляется за счет республиканского бюджета филиалом РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по городу Алматы" под непосредственным контролем специалистов службы санитарно-эпидемиологического контроля города. 29 марта по графику специалисты обработали парки и скверы Алатауского района общей площадью 2,93 га. Отметим, что бригады на обработку выезжают только в сухую погоду, в дождь эти усилия будут просто неэффективны". Заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова

Специалисты рассказывают, что при противоклещевых работах используются только современные инсекто-акарицидные препараты. Их относят к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класса). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы, а срок действия препаратов на открытых территориях составляет около 1-1,5 месяцев.

Только за прошлый эпидемический сезон за помощью к медикам обратились 3084 человека, из них около 50% – дети до 14 лет. По информации ДСЭК Алматы, с начала 2023 года, по данным мониторинга, уже обратились 88 человек, из них 52 случая связаны с детьми до 14 лет. Всем пациентам своевременно была оказана экстренная помощь и введен противоклещевой иммуноглобулин.

"В прошлом году было зарегистрировано 7 случаев клещевого энцефалита, 9 случаев клещевого боррелиоза, все пострадавшие получили лечение с выздоровлением, летальных исходов не было". Заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова

Профилактические меры клещевого энцефалита

Асель Калыкова отметила, что самым эффективным методом защиты от заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация против клещевого энцефалита. Привиться бесплатно можно в поликлинике по месту жительства, но только после консультации с врачом. Сам курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом 1-7 месяцев. Прививки можно проводить в течение всего года, в том числе и в пик активности клещей.

"Наиболее оптимальный интервал между первой и второй прививками составляет 5-7 месяцев (осень-зима). Посещение очага клещевого энцефалита в эпидсезон допускается не раньше, чем через две недели после проведения второй вакцинации. Ревакцинацию проводят однократно через год после завершения курса вакцинации. Последующие отдаленные ревакцинации проводят каждые три года однократно. Согласно инструкции вакцина против клещевого энцефалита рекомендована детям с трех лет и взрослым". Заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова

Заместитель руководителя ДСЭК Алматы добавила, что в период сезона активности клещей при посещении природного очага клещевого энцефалита необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности.

"Не рекомендуется садиться и ложиться на траву, проводить частые осмотры одежды, тела и вещей и по возвращении домой внимательно осмотреть одежду и тело на предмет наличия клещей. Носить однотонную светлую одежду, брюки заправлять в сапоги, носки, верхнюю часть одежды – в брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, ворот рубашки и брюки должны иметь застежки, под которые не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку". Заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова

Что говорят врачи

По словам врача-травматолога Османа Кадырова, в разгар сезона, а именно в теплое время – апреле, мае и июне, в день в их пункт обращаются до 10 человек.

Специалист отметил, что травматологи занимаются первым укусом, то есть оказывают первичную помощь в виде вакцинации. Если у человека выявляется клещевой энцефалит, лечением такого пациента уже занимаются неврологи.

"Укус клеща происходит безболезненно, и человек может не сразу обратить на это внимание. Поэтому после походов в горы и отдыха на природе рекомендуется полностью снять одежду и осмотреть себя. То же самое касается и детей, их нужно проверить тщательнее". Врач-травматолог Центральной городской клинической больницы Алматы Осман Кадыров

Врач подчеркнул, что если пострадавший решил извлечь из кожи клеща самостоятельно, то можно накинуть петлю из нитки и вращательными движениями его удалить, обработав спиртом место укуса. Однако после этого обязательно вводится иммуноглобулин от клещевого энцефалита.

Кроме того, он отметил, что после укуса насекомого человек должен обратиться к медикам в первые 72 часа с момента укуса. То есть, если он 1-го числа был на природе, а 2-го выявил клеща, даже если прошли сутки, он все равно должен обратиться к врачу. Так как после трех суток эффективность иммуноглобулина снижается.

Между тем, по мнению невропатолога Акшолпан Шарапхановой, с наступлением весны повышается вероятность обнаружить на себе клеща. Укус клеща имеет потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и может привести к непоправимым последствиям. Она отметила, что от клеща можно заразиться такими инфекциями, как энцефалит, боррелиоз, и кожными заболеваниями.

"Энцефалит – это опасная инфекция, поражающая нервную систему. После укуса клеща проявляется через несколько дней. Для заболевания характерно повышение температуры, лихорадка, частичный паралич мышц. При отсутствии лечения болезнь приводит к смерти зараженного или тяжелой инвалидности". Врач невропатолог Центральной городской клинической больницы Алматы Акшолпан Шарапханова

Между тем инкубационный период развития боррелиоза составляет от 3 до 14 суток после укуса насекомого. Заболевание проявляется лихорадкой, повышением температуры, головной болью, нарушениями работы сердца. Боррелиоз опасен тем, что первые признаки можно легко спутать с простудой. При этом через некоторое время начальные симптомы ослабевают, и болезнь переходит в активную фазу, поражая сердце и суставы.

"Как только клещ прикрепляется к своему хозяину, он питается кровью в течение нескольких дней – до 10 суток в некоторых случаях. Затем он падает с тела самостоятельно. Наибольшее эпидемиологическое значение имеют иксодовые клещи, которые входят в семейство арбовирусов. Заражение человека происходит при присасывании клещей, на этот путь инфицирования приходится до 80%. Еще один способ заражения человека клещевым энцефалитом – алиментарный – при употреблении сырого молока коз и овец, редко – коровьего молока". Врач невропатолог Центральной городской клинической больницы Алматы Акшолпан Шарапханова

В целом, врач посоветовала тем, кто находится на свежем воздухе, избегать мест, где вы будете проходить под деревьями, также не стоит лежать на траве.

Куда обращаться алматинцам, если укусил клещ

Врачи советуют незамедлительно вызвать скорую помощь на дом. Сейчас в Алматы работают четыре травмпункта, где экстренно проведут профилактику противоклещевого энцефалита. Между тем в городском департаменте санитарно-эпидемиологического контроля советуют алматинцам и гостям города временно не посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение трех суток после нее. А также всегда помнить о рекомендациях специалистов и ответственно относиться к своему здоровью и особенно – детей.