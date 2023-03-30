Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Требовательный, вникает во все вопросы: Аймагамбетов о Смаилове

Требовательный, вникает во все вопросы: Аймагамбетов о Смаилове Фото: primeminister.kz
Экс-министр просвещения, а ныне депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах Палаты рассказал, какой Алихан Смаилов как руководитель. Сегодня мажилисмены поддержали его кандидатуру на должность премьер-министра страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ попросили в пяти словах рассказать, какой Алихан Смаилов как руководитель.

"Я думаю, это не совсем этично и корректно говорить и давать оценку, но в целом он как руководитель требовательный и очень четкий, в принципе, вникает во все вопросы, я думаю, он нацелен на эффективное решение проблем". Асхат Аймагамбетов

Но также отметил, что "здесь играет не только кандидатура одного премьер-министра и его решения", но и действия отдельных министров.

"В прошлом году министрам были переданы несколько сот полномочий уровня Правительства. Сейчас у нас есть полное право очень жестко требовать с министров". Асхат Аймагамбетов

30 марта 2023 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК Алихан Смаилов утвержден на должность премьер-министра Казахстана.

Читайте также

"Мы будем, как волки-одиночки": о судьбе одномандатников в Мажилисе рассказал Бакытжан Базарбек

В Астане и Алматы избраны председатели маслихатов

"Мы видим ежегодное падение достатка казахстанцев": почему ОСДП проголосовала против Смаилова

Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Аймагамбетов Асхат Смаилов Алихан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Токаеву была предложена кандидатура Смаилова на должность нового премьер-министра
Токаеву предложили кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра
Ученые нашли растение, замедляющее старение человека
Ученые нашли растение, замедляющее старение человека
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления