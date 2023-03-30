Требовательный, вникает во все вопросы: Аймагамбетов о Смаилове

Экс-министр просвещения, а ныне депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах Палаты рассказал, какой Алихан Смаилов как руководитель. Сегодня мажилисмены поддержали его кандидатуру на должность премьер-министра страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ попросили в пяти словах рассказать, какой Алихан Смаилов как руководитель.

"Я думаю, это не совсем этично и корректно говорить и давать оценку, но в целом он как руководитель требовательный и очень четкий, в принципе, вникает во все вопросы, я думаю, он нацелен на эффективное решение проблем". Асхат Аймагамбетов

Но также отметил, что "здесь играет не только кандидатура одного премьер-министра и его решения", но и действия отдельных министров.

"В прошлом году министрам были переданы несколько сот полномочий уровня Правительства. Сейчас у нас есть полное право очень жестко требовать с министров". Асхат Аймагамбетов

30 марта 2023 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК Алихан Смаилов утвержден на должность премьер-министра Казахстана.