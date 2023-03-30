Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана

30 марта 2023 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК Алихан Смаилов утвержден на должность премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кандидатуру Алихана Смаилова поддержали большинство депутатов нижней палаты:

"за" проголосовали 82 мажилисмена;

"против" – семь;

воздержались – восемь.

Фото: akorda.kz

Чуть позднее президент подписал указ "О назначении Смаилова А.А.".

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Алихан Смаилов родился 18 декабря 1972 года в Алматы. Окончил в 1994 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Прикладная математика", в 1996 году – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте РК по специальности "Магистр государственного управления".

Трудовую деятельность начал в 1993 году в Инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест". С 1995 по ноябрь 1999 года был главным специалистом отдела торговли и промышленности администрации Алматы; стажером Высшего экономического совета при президенте РК; замначальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; зампредседателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим сектором отдела, государственным инспектором Администрации президента РК; госинспектором организационно-контрольного отдела Администрации президента РК.

С ноября 1999 года по февраль 2003 года – председатель Агентства РК по статистике; с февраля 2003 года – вице-министр иностранных дел РК; 2003-2006 – председатель правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций"; с февраля 2006 года по январь 2007 года – вице-министр финансов РК; с января 2007 года по ноябрь 2008 года – президент АО "Национальный холдинг "Казагро"; с ноября 2008 года по октябрь 2009 года – вице-министр финансов РК.

27.10.2009-13.08.2014 – председатель Агентства РК по статистике; 08.2014-12.2015 – председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК; 11.12.2015-18.09.2018 – помощник президента РК; 18.09.2018-25.02.2019 – министр финансов РК; 25.02.2019-05.2020 – первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК; 18.05.2020 – первый заместитель премьер-министра РК (переназначен с 18.01.2021-05.01.2022).

5 января 2022 года Алихан Смаилов стал временно исполняющим обязанности премьер-министра РК. 11 января того же года глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента РК предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра. Кандидатуру Смаилова поддержали все 89 депутатов, и он был утвержден в должности главы Правительства. Президент поздравил Смаилова с избранием на должность премьер-министра и пожелал ему удачи.

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19 марта 2023 года в Казахстане состоялись выборы депутатов в Мажилис и маслихаты всех уровней, а 29 марта Правительство сложило полномочия согласно указу президента. В этот же день прошла первая сессия Парламента VIII созыва, на которой выступил глава государства. Касым-Жомарт Токаев отметил, что одержавшая на выборах победу партия имеет право предложить президенту кандидатуру на пост премьер-министра. 30 марта главе государства от партии Amanat была предложена кандидатура Алихана Смаилова.