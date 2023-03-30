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От каких болезней чаще умирают казахстанцы

болезни Фото: Zakon.kz
Казахстан вернулся к "допандемийному" уровню смертности. По данным Бюро национальной статистики, за январь-декабрь 2022 года в стране скончались 134,7 тыс. человек – сразу на четверть меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Главные "убийцы" – это болезни системы кровообращения. Их доля в общей статистике смертности в прошлом году составила 22,6% (годом ранее – 23,7%).

На втором месте – рак и прочие новообразования (10,3%). Почти такую же долю в смертности занимают болезни органов дыхания (9,7%).

Причины остальных болезней, а это 40,1%, или 54 тыс. случаев, в официальной статистике не уточнены. Эта закрытая в плане информации группа "других причин" в 2022 году дала самое большое уменьшение численности умерших в абсолютных числах (-24,9 тыс. случаев), пишет Energeprom.kz

В Казахстане смертность сократилась на 26% за год. 

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