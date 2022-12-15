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В Казахстане смертность сократилась на 26% за год

смертность, Казахстан Фото: Zakon.kz
По итогам января-сентября текущего года численность умерших в Казахстане составила 101,7 тыс. человек – на 26,1% меньше, чем годом ранее. Таковы данные Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

К слову, в аналогичном периоде прошлого года показатель достигал 137,6 тыс. человек, на 10,4% больше, чем в предыдущем году.

В региональном разрезе наибольшая численность умерших была зафиксирована в Алматы (9,3 тыс. человек – на 35,1% меньше, чем годом ранее), а также в Карагандинской (8,8 тыс. человек) и Туркестанской (7,4 тыс. человек) областях, наименьшая – ожидаемо в новообразованной Улытауской области (1,5 тыс. человек).

В текущем году наблюдается заметное снижение смертности во всех регионах страны. Сокращение численности умерших составило от 18,7% в Северо-Казахстанской области до 52,5% в Восточно-Казахстанской.

Среди самых распространенных причин смерти в Казахстане чаще всего фигурировали болезни системы кровообращения: 22,7 тыс. умерших – сразу на 30,2% меньше, чем годом ранее, пишет ranking.kz

Далее идут такие причины, как новообразования (10,2 тыс. умерших), болезни органов дыхания (9,8 тыс. умерших), несчастные случаи, отравления и травмы (8,5 тыс. умерших), а также болезни органов пищеварения (8,1 тыс. умерших).

Казахстан занял 85-е место в рейтинге стран по уровню смертности. Рейтинг основан на подсчете коэффициента смертности – числа умерших на 1000 человек населения. Коэффициент нашей страны составил 8,11.

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