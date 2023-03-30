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Законодательство РК

Жители каких регионов Казахстана чаще всего попадают в финпирамиды

Казахстан финансовые пирамиды регион количество Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК руководитель управления АФМ РК Омирсерик Тажмаганбетов рассказал, что больше всего финансовых пирамид выявляют в Алматы, поэтому там наибольшее количество потерпевших от рук финансовых мошенников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава управления, Алматы является финансовым центром.

"Больше всего людей проживает в Алматы. В связи с этим больше всего распространений финансовых пирамид идет в этом регионе. Большее количество уголовных дел мы регистрируем именно в Алматы. Если взять 2022 и 2023 годы, то мы выявили в этом городе 12 финансовых пирамид. Соответственно, количество потерпевших в данном регионе очень большое. Свыше 20 тыс. человек". Омирсерик Тажмаганбетов

По его словам, далее по числу финпирамид и потерпевших идут Астана и Карагандинская область. 

"Тоже крупные регионы, где было выявлено по семь финансовых пирамид. Актюбинская область – четыре финпирамиды, и дальше по убывающей – Шымкент, Костанайская область – по три финпирамиды. В остальных регионах – по две-одной финпирамиды". Омирсерик Тажмаганбетов

Вместе с тем заместитель руководителя управления АФМ РК Андрей Давыдов сообщил, что в 2022 году в сравнении с 2021 годом регистрация уголовных дел о финансовых пирамидах увеличена в три раза – с 32 до 72, а окончание – в четыре – с 21 до 85. Также в четыре раза выросла и ликвидация "лжефинансовых" проектов – 29 против семи.

"С начала прошлого года вынесли 17 приговоров, по которым осуждены 27 лиц. Практически в каждом случае организаторы получили реальные сроки лишения свободы, в среднем 5-6 лет с конфискацией имущества. Сравнивая эти показатели с 2020 годом, когда было всего два оконченных дела и один приговор, можно констатировать существенный прогресс". Андрей Давыдов

Он добавил, что по возмещению ущерба также наблюдается положительная динамика. Если еще в 2020 году удавалось возместить только 1% – 9,5 от 890 млн тенге от ущерба, то сейчас по завершенным расследованиям имеется почти двойное обеспечение – 8,3 от 5,7 млрд тенге, из которого арестованное имущество на 7,8 млрд тенге – 573 млн тенге возмещено. Решение о его реализации для возмещения ущерба пострадавшим будет принято судом.

Ранее АФМ заблокировало 13 тыс. интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой финпирамид.

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