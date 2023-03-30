Когда госслужащие могут работать дистанционно и в режиме гибкого графика

Агентство по делам госслужбы разработало правила применения дистанционной работы, комбинированной дистанционной работы, работы в режиме гибкого рабочего времени для государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что дистанционная или комбинированная дистанционная работа может быть установлена уполномоченным лицом:

в период введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье работников согласно трудовому законодательству.

При этом дистанционная или комбинированная дистанционная работа устанавливается на срок, не превышающий даты устранения случая, послужившего основанием для установления такого режима работы.

При применении дистанционной или комбинированной дистанционной работы учитывается специфика работы, технические возможности, необходимые для выполнения должностных обязанностей работником.

При этом работодатель должен обеспечить работника необходимым для выполнения должностных обязанностей оборудованием, объектами информатизации, услугами связи и иными средствами и несет расходы по их установлению и обслуживанию.

В свою очередь работник несет ответственность за сохранность вверенного имущества работодателя для выполнения должностных обязанностей.

Для работников, занятых на дистанционной или комбинированной дистанционной работе устанавливается фиксированный учет рабочего времени с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени.

Контроль режима рабочего времени работника осуществляется руководителем структурного подразделения (в случае отсутствия непосредственным руководителем) государственного органа и службой управления персоналом.

В случае необходимости может быть установлен порядок контроля рабочего времени и способы коммуникаций с работником в соответствующем акте работодателя, в том числе по вопросам, связанным с выполнением работы, используемых информационно-телекоммуникационных сетей и сетей связи общего пользования.

Работник в пределах рабочего времени должен находиться в пределах населенного пункта по месту расположения государственного органа и в режиме доступности для связи с работодателем.

Вместе с тем работодатель не вправе требовать нахождения работника в режиме доступности вне рабочего времени, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Правила также предусматривают организацию работы в режиме гибкого рабочего времени.

Он может быть установлен:

для государственных служащих, являющихся инвалидами, беременными, одинокими родителями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет, имеющими (являющимися опекунами) детей-инвалидов, в том числе усыновленных (удочеренных), многодетными родителями (опекунами) или на иждивении которых находятся престарелые родители и беременных женщин;

для лиц, проживающих в отдаленной местности от места дислокации государственного органа;

в иных случаях, когда соблюдение режима рабочего времени работником не представляется возможным по уважительным причинам.

Режим гибкого рабочего времени не может применяться в отношении работников, продолжительность рабочего времени которых определяется с учетом особенностей, установленных регламентом работы государственного органа.

Режим гибкого рабочего времени устанавливается актом работодателя на основании заявления работника с приложением подтверждающих документов, а также с указанием причин, режима времени и периода гибкого рабочего времени.

Заявление подается в электронном виде посредством информационной системы "Е-қызмет" либо в ведомственной информационной системы по управлению персоналом.

Режим гибкого рабочего времени устанавливается актом уполномоченного лица, который должен содержать:



основание установления режима гибкого рабочего времени;

список работников, в отношении которых установлен режим гибкого рабочего времени;

фиксированное рабочее время;

период применения режима гибкого рабочего времени.

Указывается, что период применения режима гибкого рабочего времени не может превышать шести месяцев. По соглашению сторон период применения режима гибкого рабочего времени может продлеваться.

В случае систематического нарушения работником условий установления режима гибкого рабочего времени, трудовой дисциплины, а также иных нарушений, акт об установлении режима гибкого рабочего времени может быть отменен уполномоченным лицом.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 апреля.