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Второклассника изнасиловали в Алматинской области

Второклассника изнасиловали в Алматинской области Фото: unsplash
Жители Села Касымбек Жамбылского района сообщили о насилии над второклассником. В прокуратуре Алматинской области корреспонденту Zakon.kz дали комментарий.

"23 марта 2023 года в Отдел полиции Жамбылского района обратилась гражданка с заявлением. Данный материал зарегистрирован в книге учета информации и назначены соответствующие экспертизы. По результатам заключения экспертиз будет принято окончательное процессуальное решение. Прокуратурой Жамбылского района по указанным фактам в адрес управления образования Алматинской области внесен акт надзора. Данный факт находится на особом контроле прокуратуры Жамбылского района", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

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