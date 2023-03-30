Второклассника изнасиловали в Алматинской области

"23 марта 2023 года в Отдел полиции Жамбылского района обратилась гражданка с заявлением. Данный материал зарегистрирован в книге учета информации и назначены соответствующие экспертизы. По результатам заключения экспертиз будет принято окончательное процессуальное решение. Прокуратурой Жамбылского района по указанным фактам в адрес управления образования Алматинской области внесен акт надзора. Данный факт находится на особом контроле прокуратуры Жамбылского района", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.