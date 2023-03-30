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Региональный кадровый резерв будут формировать в Казахстане

Региональный кадровый резерв будут формировать в Казахстане Фото: Zakon.kz
Агентство по делам госслужбы подготовило указ президента "Об утверждении Порядка формирования Регионального кадрового резерва области, города республиканского значения, столицы и назначения из него", сообщает Zakon.k.

Согласно выработанными Агентством подходами отбор в Региональный резерв будет проводиться в каждой области на руководящие должности местных исполнительных органов корпуса "Б", за исключением избираемых должностей.

Назначение указанных лиц будет производиться по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы или его территориальным подразделением без проведения конкурса.

При этом сроки проведения этапов отбора в Региональный резерв определяются акимами областей, городов республиканского значения и столицы, но не менее одного раза в два года.

Основными требованиями к участникам предлагается определить ограничения по возрасту – не старше 35 лет, наличие высшего образования, а также стаж работы не менее 3 лет.

Также внесены изменения в Положении о Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте РК.

Так, говорится, что занятие административных государственных должностей корпуса "Б" без проведения конкурсного отбора рассматривается:

  • действующими судьями, депутатами Парламента, депутатами маслихатов, работающими на постоянной основе, политическими государственными служащими, международными служащими, выполняющими свои полномочия не менее шести месяцев;
  • международными служащими, судьями, выполнявшими свои полномочия не менее шести месяцев и прекратившими их, за исключением прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам;
  • политическими государственными служащими, выполнявшими свои полномочия не менее шести месяцев и прекратившими их, за исключением прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам, при условии, что их должности отнесены к политическим государственным должностям, действующим на момент принятия решения Национальной комиссии;
  • лицами, имеющими стаж работы не менее пяти последних лет в международных, зарубежных или транснациональных организациях, зарубежных государственных структурах;
  • лицами, имеющими стаж работы по специальности не менее двух лет и завершившими обучение по программам докторантуры (PhD, доктор по профилю) в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, определяемых Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом;
  • лицами, зачисленными в Президентский молодежный кадровый резерв.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА до 12 апреля 2023 года.


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