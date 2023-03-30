Уникальную операцию "хрустальной" девочке провели в Алматы

Врачам пришлось дожидаться 4-летия ребенка, чтобы провести операцию. Ранее девочка, неспособная даже ходить без боли, довольствовалась заместительной терапией, сообщает Zakon.kz.

Малышка страдала от сразу двух недугов - врожденной тяжелой формы плоскостопия и повышенной хрупкости костей.

Недавно ее успешно прооперировали травматологи-ортопеды Детской городской клинической больницы №2 в рамках уникального мастер-класса с участием президента Русской ассоциации Понсети Максима Вавилова.

"Проведено совместное хирургическое вмешательство по устранению патологии костно-суставной системы – перемещение или трансплантация сухожилия, ахилопластика, артроэрез подтаранного сустава с внедрением аутотрансплантанта с правой подвздошной кости. Операция длилась более одного часа", - сообщили в пресс-службе больницы.

Отмечается, что сложнейшие операции на опорно-двигательном аппарате нижних конечностей проводятся в рамках ОСМС.

По словам заведующего отделением травматологии ДГКБ №2 Ерлана Садырбалина, долгое время из-за хрупкости костей операция была противопоказана. Пациентка получала специальную заместительную терапию в НИИ Материнства и детства в Астане.

"Ребенок родился с данными патологиями. Были жалобы на боли в стопах, на деформацию стоп, невозможность бегать, прыгать. Девочка испытывала боль даже при ходьбе. До определенного времени делать операцию на костную суставную систему было невозможным: кости бы не выдержали и рассыпались. Мы ждали четырехлетнего возраста, как кости станут достаточно крепкими, твердыми. Произвели операцию: устранение вальгусного плоскостопия. Сейчас, после операции, часть этих жалоб исчезнет. Теперь ей предстоит длительное реабилитационное лечение", - рассказал врач.

Сейчас юная пациентка выписана.

Ранее в Казахстане впервые провели операцию детям со сросшимися конечностями.