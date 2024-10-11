Редкий отросток: врачи в Алматы провели уникальную операцию

Врачи Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) успешно провели уникальную и сложную операцию по удалению удлиненного шиловидного отростка, который сдавливал внутреннюю сонную артерию жительницы Алматы, сообщает Zakon.kz.

Пациентка, обратившись в больницу рассказала, что на протяжении двух лет ее беспокоило чувство инородного тела в горле, затруднение глотания, потеря веса, головокружение и потеря сознания, особенно усиливающиеся при поворотах головы.

По словам врачей, вмешательство было особенно сложным из-за того, что удлиненный отросток находился в непосредственной близости к жизненно важным сосудам, включая внутреннюю сонную артерию, которая снабжает мозг кровью. Любая ошибка могла привести к серьезным последствиям, включая инсульт или летальный исход.

Этот случай уникален как по редкости диагноза, так и по сложности хирургического вмешательства.

Фото: пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы

Как отмечает профессор Серик Турсынбаев, подобные случаи встречаются крайне редко.

"У взрослых длина шиловидного отростка в среднем составляет 20–30 мм, а у жителей Азии – 15,4–18,8 мм. Удлиненным считается отросток длиной более 30 мм. Такие отростки встречаются примерно у 4% людей в общей популяции, и в 4% случаев их наличие сопровождается клинической симптоматикой, преимущественно у пациентов старше 30 лет. В данном случае у женщины отросток был длиной 1,5 см". Серик Турсынбаев

Ранее сообщалось о другой уникальной операции. Тогда хирурги удалили лишний палец 10-летней алматинке.