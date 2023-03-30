В Алматы расследуют кражу чернозема

30 марта в акимате Алматы прокомментировали случай незаконной добычи плодотворного слоя земли (чернозема) в мкр. Карагайлы Наурызбайского района, сообщает Zakon.kz.

После обращения в полицию неравнодушного гражданина, сотрудниками природоохранной полиции района совместно с отделом экологии пресечена деятельность преступников.

"Данный вопрос находится на контроле Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы, прокуратуры района и акимата". Пресс-служба акимата Алматы

В распространяемом сообщении сказано, что акиматом района предпринимаются все возможные меры по предотвращению подобных фактов, в том числе и по перекрытию подъездных дорог путем установки железобетонных конструкций, установки систем видеонаблюдения и т. д.

"За указанные действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 337 Кодекса об административных правонарушениях "Уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи ее другим лицам". Пресс-служба акимата Алматы

Ведется досудебное расследование, уточнили в ведомстве.

28 марта стало известно, что в Алматы участок стоимостью 6 млрд тенге вернули государству.