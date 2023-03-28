В Алматы участок стоимостью 6 млрд тенге вернули государству

В пресс-службе Главной военной прокуратуры рассказали Zakon.kz о возврате земельного участка в пользу государства, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в 2014 году земельный участок в Медеуском районе города Алматы рыночной стоимостью свыше 6 млрд тенге, общей площадью 3,8484 га перешел в собственность ТОО "Строительная компания "Достық строй".

Однако, учитывая, что данный участок на протяжении более 7 лет не использовался по назначению, органы военной прокуратуры обратилась с иском о принудительном его изъятии.

"24 ноября 2022 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы исковые требования военной прокуратуры удовлетворены и вступил в законную силу". Пресс-служба Главной военной прокуратуры

В настоящее время ведется работа по исполнению судебного акта, заключили в пресс-службе.

9 декабря 2022 года сообщалось, что прокуроры вернули государству 1,5 млн га неиспользуемых земель.