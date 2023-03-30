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Саудовская Аравия присоединилась к ШОС: нефтяные страны выходят из под контроля доллара

Саудовская Аравия присоединилась к ШОС Фото: pixabay
Саудовская Аравия вступила в торговый альянс с Китаем, Россией, Индией, Пакистаном и четырьмя странами Центральной Азии. Продолжающийся банковский кризис в США и политика ФРС, привели к тому, что международная торговля ищет пути за пределами доллара США, сообщает Zakon.kz.

Последние несколько недель подчеркнули растущую обеспокоенность в разных странах мира по поводу США и долларизации, и как следствие возникшего банковского кризиса. В этой связи такие нефтедобывающие государства как Саудовская Аравия начинают искать альтернативные пути для торговых отношений.

Как сообщило Саудовское агентство печати, кабинет министров одобрил недавний меморандум о принятии мер по присоединению к возглавляемому Китаем блоку безопасности. Обсуждение вопроса прошло на заседании Кабмина королевства, состоявшегося под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, в минувший вторник.

В частности, правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу ШОС. На заседании также отметили, что этот шаг укрепляет "восточные связи Эр-Рияда в еще одном шаге от интересов США".

Решение Саудовской Аравии, где сосредоточено около 100 газовых и нефтяных месторождений, стать членом торгового альянса стран ШОС интересно тем, что происходит на фоне новостей о первой торговле энергоносителями в юанях, что еще больше уменьшает международную зависимость от доллара.

По информации Шанхайской биржи, китайская национальная нефтяная компания CNOOC и французская TotalEnergies завершили первую в Китае торговлю сжиженного природного газа (СПГ) в юанях. Речь идет о 65 тонн СПГ импортируемого из ОАЭ.

Как напоминает Energy World, в последние годы Китай сделал акцент на урегулировании торговли нефтью и газом в юанях в попытке установить свою валюту на международном уровне и ослабить контроль доллара над мировой торговлей. Россия все чаще стала принимать юань на фоне западных санкций. К тому же во время визита в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в декабре прошлого года президент КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай будет "в полной мере использовать" Шанхайскую биржу в качестве платформы для осуществления юаньских расчетов по торговле нефтью и газом.

Вместе с тем Китай, также дает понять другим игрокам на международной торговой арене, что готов взять на себя роль лидера. Выступая на ежегодном Боаоском азиатском форуме перед международной аудиторией политических и деловых лидеров, премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что Китай может стать "якорем мира во всем мире" и стабильности и продолжит проводить реформы и открытость.

"Азия должна избегать "хаоса и конфликтов", иначе будущее региона будет потеряно".Ли Цян

Он также подчеркнул, что Китай выступает против "торгового протекционизма" и "разъединения", таким образом, тонко завуалировав посыл о санкционных мерах США по ограничению развития Китая в ключевых областях, таких как технологии.

В настоящее время членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус стран-наблюдателей, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка – стран-партнеров.

16 сентября 2022 года на саммите в Самарканде подписали меморандумы о партнерстве по диалогу с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией, а также приняли решение о запуске процедуры предоставления статуса партнеров по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и ОАЭ.

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Алем Максудов
Саудовская Аравия
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