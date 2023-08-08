Китай и Германия оценили переговоры в Саудовской Аравии по Украине

Китай и Германия дали высокую оценку прошедшим в Саудовской Аравии международным переговорам по урегулированию украинского кризиса. В МИД КНР заявили, что эти переговоры способствовали "укреплению международного консенсуса", сообщает Zakon.kz.

Специальный посланник Китая по евразийским делам Ли Хуэй "имел широкие контакты и общение со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса... выслушал мнения и предложения всех сторон и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса", - говорится в письменном заявлении МИДа, сообщает Arab News.



Представитель правительства Германии заявил, что конференция прошла успешно, поскольку продемонстрировала готовность международного сообщества работать над прекращением войны в Украине. Германия продолжит активное участие, в том числе и в этом процессе.

В переговорах в Джидде, завершившихся в воскресенье, приняли участие высокопоставленные представители около 40 стран.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что переговоры нанесли "огромный удар" по России, и что участники договорились провести еще одну встречу политических советников в течение примерно шести недель.

Страны-участницы, включая США, Китай и Индию, встретились для обсуждения, которое, как надеются Украина и ее союзники, приведет к соглашению по ключевым принципам мирного прекращения конфликта.

Участники встречи согласились с важностью продолжения международных консультаций и обмена мнениями для прокладывания пути к миру.

Они также отметили важность использования положительных мнений и предложений, которые обсуждались в ходе двухдневной встречи.