Изнасилование второклассника: в полиции Алматинской области раскрыли подробности

В Департаменте полиции Алматинской области 30 марта 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали подробности по делу об изнасиловании ученика второго класса школы пос. Касымбек Жамбылского района.

"23 марта в Отдел полиции Жамбылского района обратилась с заявлением жительница села Касымбек, которая сообщила, что в этот же день в 16:00 в отношении ее несовершеннолетнего сына, 2015 г. р., были совершены насильственные действия сексуального характера", - рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

По словам заявительницы, двое подростков – 2011 и 2008 годов рождения, находясь на окраине села, надругались над мальчиком намного младше их возрастом.

"В настоящее время проводится расследование с назначением судебно-медицинской экспертизы. По данному факту в отношении отца одного из участников, основного фигуранта происшествия - несовершеннолетнего подростка, 2011 г. р., возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 127 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего") КоАП РК". Пресс-служба ДП Алматинской области

Кроме того, 27 марта соответствующие материалы направлены в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса об определении этого же подростка в специализированную школу.

"Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению", - заключили в областной полиции.

Ранее стало известно, что 23 марта 2023 года в Алматинской области изнасиловали второклассника. Мама потерпевшего обратилась в полицию в тот же день. В прокуратуре региона сообщили, что по данному факту назначены ряд экспертиз, решается вопрос о возбуждения уголовного дела по ст. 121 УК РК.