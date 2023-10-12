Изнасилование школьницы в Туркестанской области: мама девочки рассказала шокирующие подробности

Жительница Сайрамского района Туркестанской области рассказала шокирующие подробности об изнасиловании ее 14-летней дочери. По ее словам, все началось в 2022 году. Тогда еще подозреваемый учился в 11-м классе, сообщает Zakon.kz.

Об ужасающем случае в Туркестанской области – ученик 11 класса, угрожая ножом, заставил несовершеннолетнюю девочку вступить с ним в половой контакт, стало известно накануне, 11 октября 2023 года. Запуганная 14-летняя девочка никому не рассказала о произошедшем, так как предполагаемый насильник угрожал наложить на себя руки и оставить предсмертную записку, где укажет, что в его смерти виновата именно она.

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Мама семиклассницы заявила otyrar.kz о неоднократном изнасиловании ее несовершеннолетней дочери – семиклассницы. По ее словам, все началось в 2022 году, но она о вопиющем инциденте узнала только через год. Все это время девочка хранила молчание, так как студент колледжа сильно запугал ее.

"Это произошло не добровольно, он угрожал ножом моей дочери. Каждый раз он угрожал и резал ее тело. Он также шантажировал мою дочь, говоря: "Если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, я убью твоих родителей". Оказывается он еще несколько раз приходил к нам домой в 2-3 ночи и выводил ее из дома, угрозами. Мы не были в курсе. Я спрашивала у дочери: "Это произошло обоюдно?", дочь ответила: "Как я могу хотеть? Он обманом забирал меня, мол, будем гулять, а на деле, угрожая ножом, насиловал меня". Мать пострадавшей

Родители девочки пытаются добиться справедливости, однако, по их словам, следствие по этому делу тянется несколько месяцев, а обвиняемый до сих пор на свободе.

Предполагаемый насильник, по словам матери пострадавшей, вместо извинений продолжает угрожать: "Если не заберете заявление, то вашим родственникам будет хуже". Поэтому потерпевшая сторона просит взять дело на особый контроль, чтобы виновный понес справедливое наказание.

Адвокат потерпевшей стороны Тимур Сарсеналиев считает, что должного внимания не обращает и областная прокуратура.

"По делу мы получили несколько экспертных заключений. В качестве доказательств со стороны потерпевшей были представлены переписка, фотографии и аудиозаписи. Однако следствие и прокуратура закрывают на это глаза. Целью привлечения лица, совершившего преступление, к ответственности является признание его подозреваемым и применение к нему меры пресечения. И, как заявили нам в полиции, признают его подозреваемым по ч. 1 ст. 122 ("Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" УК РК. – Прим. ред.) Здесь преступление произошло несколько раз, это преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 122". Тимур Сарсеналиев

Ранее корреспонденту Zakon.kz в областной полиции отметили, что по заявлению мамы девочки проводится досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери со стороны знакомого несовершеннолетнего.