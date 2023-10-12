Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Изнасилование школьницы в Туркестанской области: мама девочки рассказала шокирующие подробности

Изнасилование школьницы в Туркестанской области: мама девочки рассказала шокирующие подробности Фото: freepik
Жительница Сайрамского района Туркестанской области рассказала шокирующие подробности об изнасиловании ее 14-летней дочери. По ее словам, все началось в 2022 году. Тогда еще подозреваемый учился в 11-м классе, сообщает Zakon.kz.

Об ужасающем случае в Туркестанской области – ученик 11 класса, угрожая ножом, заставил несовершеннолетнюю девочку вступить с ним в половой контакт, стало известно накануне, 11 октября 2023 года. Запуганная 14-летняя девочка никому не рассказала о произошедшем, так как предполагаемый насильник угрожал наложить на себя руки и оставить предсмертную записку, где укажет, что в его смерти виновата именно она.

Материал по теме

Школьник из Туркестанской области насиловал девочку, угрожая самоубийством

Мама семиклассницы заявила otyrar.kz о неоднократном изнасиловании ее несовершеннолетней дочери – семиклассницы. По ее словам, все началось в 2022 году, но она о вопиющем инциденте узнала только через год. Все это время девочка хранила молчание, так как студент колледжа сильно запугал ее.

"Это произошло не добровольно, он угрожал ножом моей дочери. Каждый раз он угрожал и резал ее тело. Он также шантажировал мою дочь, говоря: "Если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, я убью твоих родителей". Оказывается он еще несколько раз приходил к нам домой в 2-3 ночи и выводил ее из дома, угрозами. Мы не были в курсе. Я спрашивала у дочери: "Это произошло обоюдно?", дочь ответила: "Как я могу хотеть? Он обманом забирал меня, мол, будем гулять, а на деле, угрожая ножом, насиловал меня".Мать пострадавшей

Родители девочки пытаются добиться справедливости, однако, по их словам, следствие по этому делу тянется несколько месяцев, а обвиняемый до сих пор на свободе.

Предполагаемый насильник, по словам матери пострадавшей, вместо извинений продолжает угрожать: "Если не заберете заявление, то вашим родственникам будет хуже". Поэтому потерпевшая сторона просит взять дело на особый контроль, чтобы виновный понес справедливое наказание.

Адвокат потерпевшей стороны Тимур Сарсеналиев считает, что должного внимания не обращает и областная прокуратура.

"По делу мы получили несколько экспертных заключений. В качестве доказательств со стороны потерпевшей были представлены переписка, фотографии и аудиозаписи. Однако следствие и прокуратура закрывают на это глаза. Целью привлечения лица, совершившего преступление, к ответственности является признание его подозреваемым и применение к нему меры пресечения. И, как заявили нам в полиции, признают его подозреваемым по ч. 1 ст. 122 ("Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" УК РК. – Прим. ред.) Здесь преступление произошло несколько раз, это преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 122".Тимур Сарсеналиев

Ранее корреспонденту Zakon.kz в областной полиции отметили, что по заявлению мамы девочки проводится досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери со стороны знакомого несовершеннолетнего.

Читайте также

Главное к утру: массовое отравление студентов, спасение горняка из под завала и загадочная смерть пенсионера
Главное к утру: массовое отравление студентов, спасение горняка из-под завала и загадочная смерть пенсионера
Пенсионер сгорел заживо в доме престарелых Конаева
Пенсионер сгорел заживо в доме престарелых Конаева
На нехватку автогаза жалуются водители СКО
На нехватку автогаза жалуются водители СКО
Динара Халдарова
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления