В Казахстане появится самый большой кинозал

Согласно стратегическому плану Kinopark-Kinoplexx Theatres, до конца 2024 года компания планирует открытие 46 новых кинозалов. В их числе – Kinopark 16 IMAX Halyk Bank в молле Aport East, чье техническое открытие запланировано на осень этого года.

16-зальный кинотеатр, способный вместить 2365 зрителей, станет самым амбициозным проектом компании Kinopark-Kinoplexx Theatres. Здесь будут представлены самые прогрессивные технологии, в частности, первый в Казахстане зал IMAX с лазерной проекционной системой и 12-канальным звуком. Высокая яркость и четкость изображения на огромном экране высотой в 15 метров и шириной в 25 метров подарят зрителям незабываемые впечатления от похода в кино.

По всем параметрам – это самый большой кинозал в стране с самым большим экраном и самой большой посадкой в 480 мест. Компания планирует проведение специальных показов и других активностей, а для ценителей 3D формата будут доступны фильмы с трехмерным эффектом, в числе которых – третья часть научно-фантастической франшизы "Аватар".

Фото: Kinopark-Kinoplexx Theatres

Свой зал IMAX планируется и в новом объекте в городе Шымкент, где уже подписан договор и начато строительство 13-зального кинотеатра. До конца года площадка Kinopark-Kinoplexx Theatres появится в одном из самых перспективных и развивающихся районов города Shymkent City.

Расширит компания свое присутствие и на западе Казахстана. Так, буквально на днях состоится открытие 2-х зального кинотеатра Kinoplexx в Жанаозене, а в течение года еще в двух городах – Актобе (7 залов) и Атырау (8 залов).

Фото: Kinopark-Kinoplexx Theatres

Кроме того, подразделение компании Kinopark Design Group ведет разработку собственного уникального проекта - отдельно стоящего кинотеатрального комплекса, который появится в тех городах и областных центрах, где бренд Kinopark-Kinoplexx Theatres еще не представлен (Усть-Каменогорск, Тараз и др.) и где строительство новых торговых центров не планируется в ближайшее время. Модель будущего комплекса представляет собой 18-зальный кинотеатр, изюминкой которого станет IMAX формат.

Фото: Kinopark-Kinoplexx Theatres

Напомним, Kinopark-Kinoplexx Theatres является крупнейшей кинотеатральной компанией в Центральной Азии. В ее управлении находится 25 кинотеатров в 12 городах Казахстана, а также 11-зальный кинотеатр в столице Украины. Компания является пионером в области технологий (IMAX, Dolby Atmos, премиум-залы), развивает собственную систему онлайн-покупки билетов и барной продукции на базе сайта kinopark.kz. Помимо кинопоказа с 2021 года компания приступила к производству собственного кино, создав специальное подразделение Tiger Films.