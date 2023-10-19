В Алматы откроют самый большой кинотеатр
Фото: Halyk IMAX Kinopark
Самое яркое событие Алматы – открытие 16-зального кинотеатра Halyk IMAX Kinopark 16 с самым большим IMAX экраном в Центральной Азии.
Совсем скоро в новом молле Aport East откроется первый лазерный зал IMAX, способный вместить 481 человека.
А это значит, что зрителей ждет:
- кристально чистая лазерная проекция;
- 12 канальная аудиосистема нового поколения;
- индивидуальная геометрия зала, где с каждого кресла открывается четкий обзор;
- огромный экран размером в многоэтажный дом – высота 14 метров и ширина 24 метра;
- самые ожидаемые блокбастеры от лучших режиссеров мира.
Отправляйтесь в незабываемое кино путешествие вместе c IMAX! Не пропустите открытие кинотеатра Halyk IMAX Kinopark 16!
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