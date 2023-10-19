Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы откроют самый большой кинотеатр

В Алматы откроют самый большой кинотеатр Фото: Halyk IMAX Kinopark
Самое яркое событие Алматы – открытие 16-зального кинотеатра Halyk IMAX Kinopark 16 с самым большим IMAX экраном в Центральной Азии.

Совсем скоро в новом молле Aport East откроется первый лазерный зал IMAX, способный вместить 481 человека.

А это значит, что зрителей ждет:

  • кристально чистая лазерная проекция;
  • 12 канальная аудиосистема нового поколения;
  • индивидуальная геометрия зала, где с каждого кресла открывается четкий обзор;
  • огромный экран размером в многоэтажный дом – высота 14 метров и ширина 24 метра;
  • самые ожидаемые блокбастеры от лучших режиссеров мира.

Отправляйтесь в незабываемое кино путешествие вместе c IMAX! Не пропустите открытие кинотеатра Halyk IMAX Kinopark 16!

Читайте также

Ерболат Досаев ознакомился с ходом ремонта пешеходного моста по проспекту Райымбека
Досаев ознакомился с ходом ремонта пешеходного моста по проспекту Райымбека
Из серии фантастики: могут ли казахстанские кинопроизводители отвоевать своих зрителей
Из серии фантастики: как казахстанским кинопроизводителям завоевать своего зрителя
Девушкам в Доте не место? Как Алия "ABQueen" Бекбаева ломает стереотипы
Девушкам в Доте не место? Как Алия "ABQueen" Бекбаева ломает стереотипы
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления