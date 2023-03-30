МВД разработало новые правила регистрации казахстанцев

Министерство внутренних дел разработало новые Правила регистрации населения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что регистрация населения РК по месту жительства, постановка на учет по месту временного пребывания (проживания) осуществляются по документам, удостоверяющим личность:

граждан РК (достигших 14-ти) – территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию или веб-портал "электронного правительства";

иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в РК согласно законодательству в области миграции населения, – территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию.

Место регистрации является юридическим адресом.

Местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Местом жительства лиц, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей.

Регистрация по месту жительства, регистрация по месту временного пребывания (проживания) осуществляются с согласия собственника/ов (нанимателя) жилища в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронно-цифровой подписи.

Регистрация населения по месту жительства, постановка на учет по месту временного пребывания осуществляются в жилых домах, квартирах, дачных строениях, садоводческих товариществах, кооперативах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, а также зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей.



Регистрации по месту жительства, постановке на учет по месту временного пребывания (проживания) подлежат:

граждане РК, постоянно проживающие на ее территории и переселяющиеся внутри государства в целях постоянного или временного проживания, а также прибывшие на постоянное место жительства либо временное проживание из-за границы;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане.

Лица, в том числе граждане РК, прибывшие из-за пределов республики, в течение 10 календарных дней со дня прибытия на новое место жительства, временного пребывания должны представить в миграционную полицию документы:

документ, удостоверяющий личность (дети до 16 лет – свидетельство о рождении);

документ, удостоверяющий личность собственника жилища либо поверенного лица (требуется присутствие собственника жилища либо поверенного лица) и письменное согласие собственника жилища либо поверенного лица на постоянную либо временную регистрацию обратившегося лица по форме, установленной уполномоченным органом (при регистрации в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей – ходатайство администрации организации (учреждения) о регистрации).

При регистрации собственника жилища в принадлежащем ему жилье его согласие на регистрацию не предоставляется.

Казахстанцы, прибывшие из-за пределов республики на постоянное место жительства, представляют паспорт (в случае утраты либо истечения срока действия паспорта во время пребывания за пределами РК – свидетельство на возвращение), документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания, либо справку об отсутствии гражданства, выданную компетентным органом страны прежнего проживания.

Предусматривается, что при отсутствии документа, подтверждающего снятие с учета из страны прежнего проживания, справки об отсутствии гражданства, гражданин регистрируется по месту временного пребывания на период получения одного из указанных документов из страны прежнего проживания.

Снятию с регистрации по месту жительства подлежат лица:

выбывшие на постоянное место жительства за пределы республики;

признанные судом утратившими право пользования жилым помещением;

по заявлению собственника жилища, здания или помещения, без участия лица, снимаемого с регистрации, и его документа, удостоверяющего личность;

умершие;

при аннулировании иностранцам, лицам без гражданства ранее выданного разрешения на постоянное проживание в РК.

При регистрации казахстанцев по новому месту жительства, постановке на учет по месту временного пребывания снятие с регистрации по прежнему адресу в информационной системе осуществляется одновременно.



Снятием с регистрации по месту жительства умерших в указанных информационных системах является дата перевода в разряд недействительных документов, удостоверяющих личность владельцев, в связи со смертью либо поступления информации из органов регистрации актов гражданского состояния.

Подтверждением адреса регистрации или снятия с регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания, учета по месту временного пребывания физического лица, а также сведений о лицах, зарегистрированных по одному адресу, являются сведения об адресе, внесенные в государственную базу данных "Физические лица" и передаваемые на веб-портал "электронного правительства".

Сведения через портал "электронного правительства" получают:

физические лица – об адресе своей регистрации;

собственники жилища – о лицах, зарегистрированных по одному адресу.

Устанавливается, что если при регистрации или снятии с регистрации были допущены нарушения законодательства республики, то решение о регистрации или снятии с регистрации аннулируется территориальным подразделением миграционной полиции, оформившим его, а также вышестоящим уполномоченным органом или судом.



Согласно правилам лица, прибывшие для временного пребывания сроком свыше одного месяца, ставятся органами внутренних дел на учет в течение 10 календарных дней со дня прибытия, без снятия с регистрации по месту жительства.



Указывается, что постановка на учет по месту временного пребывания является временной регистрацией. Регистрация по месту жительства является постоянной регистрацией.

Временная регистрация осуществляется на срок от одного месяца до года.

Лица, у которых исполнение служебных обязанностей, пребывание на учебе связано с длительным (более одного года) проживанием вне места жительства, учитываются на весь срок, необходимый для исполнения обязанностей без снятия с регистрации по месту жительства.

При этом дети, не достигшие 16-летнего возраста, граждане, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающее их жизнедеятельность, находящиеся в лечебных учреждениях, лица, работающие вахтовым методом, не подлежат учету по месту временного пребывания.

При убытии по месту временного пребывания ранее заявленного срока снятие лиц с временного учета оформляется по заявлению собственника жилища, здания или помещения либо по заявлению лица.

Вместе с тем говорится, что в интересах национальной безопасности и охраны общественного порядка в соответствии с законами устанавливаются ограничения в выборе места жительства и свободе передвижения в отдельных местностях республики. Установление иных ограничений не допускается.



Для регистрации лиц, прибывших к месту постоянного жительства или временного пребывания в населенных пунктах, находящихся в условиях особого режима (закрытых административно-территориальных образованиях), представляется разрешение компетентных органов, выдаваемое в установленном порядке.

При этом лицам, постоянно проживающим на территории пограничной зоны, территориальными подразделениями уполномоченного органа к паспортам, удостоверениям личности выдается документ, подтверждающий их проживание в пограничной зоне.

В местностях, в которых установлены ограничения в выборе места жительства, не отказывается в регистрации лицам, прибывшим на постоянное жительство к близким родственникам, временно отсутствовавшим, освобожденным из мест лишения свободы (если они до осуждения проживали в данной местности).

Также говорится, что для реализации избирательного права и включения казахстанцев в список избирателей согласно Конституционному закону РК "О выборах в Республике Казахстан" регистрация лиц, снятых с учета по месту жительства на основании заявления собственника жилища, здания или помещения, в день выборов допускается в здании или помещении по адресу избирательного участка.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 апреля.