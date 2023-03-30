Самый дорогостоящий розовый бриллиант в истории представили на аукцион

29 марта аукционный дом Sotheby's представил самый дорогой в соотношении карат-цена пурпурно-розовый бриллиант, когда-либо выставлявшийся на торги, сообщает Zakon.kz.

Бриллиант, известный под названием "Вечный розовый", выставят на торги в Гонконге в июне 2023 года. Он имеет оценочную стоимость более 35 млн долларов.

"Это самая высокая цена за карат, когда-либо установленная для любого бриллианта или драгоценного камня". аукционный дом Sotheby's

Бриллиант обнаружили на руднике Дамтшаа в Ботсване. Вес бриллианта – 10,57 карата (2,114 граммов). Он побил рекорд цены за карат, который ранее был установлен бриллиантом The Williamson Pink Star. В 2022 году его продали за более чем 5 млн долларов.

В 2017 году Sotheby's Hong Kong выставил на аукцион CTF Pink Star – овальный бриллиант смешанной огранки весом 59,6 каратов (11,92 грамма), который продали за 71,2 млн долларов, что является текущим рекордом для любого драгоценного камня, проданного на аукционе.



Первая публичная выставка "Вечного розового" пройдет в Гонконге с 1 по 7 апреля, когда Sotheby's будет отмечать 50-летие своей деятельности в Азии.