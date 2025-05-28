Розовый бриллиант Марии Антуанетты продадут на аукционе за 5 млн долларов

Крупный розовый бриллиант, предположительно перешедший по наследству от королевы Франции Марии-Антуанетты к ее дочери, будет выставлен на аукционе в Нью-Йорке в июне этого года, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, редкий 10-каратный бриллиант вставленный в кольцо, разработан ювелиром Джоэлом Артуром Розенталем. Он станет частью живого аукциона "Magnificent Jewels" в Christie's Rockefeller Center 17 июня.

Фото: jckonline

По данным аукционного дома, драгоценность в форме воздушного змея датируется серединой XVIII века и когда-то принадлежала дочери Антуанетты, герцогине Марии-Терезе.

"Согласно королевским преданиям, королева Мария-Антуанетта доверила свои самые сокровенные драгоценности своему верному парикмахеру накануне неудавшегося побега из Парижа в 1791 году, надеясь когда-нибудь вернуть их", – говорится в пресс-релизе Christie's .

Этого не произошло, но драгоценности были переданы Мари-Терезе. Розовый бриллиант был частью этого наследства. Бриллиант продолжал передаваться из поколения в поколение, пока не был продан на аукционе в Женеве в 1996 году.

Рахул Кадакия, международный руководитель ювелирного отдела Christie's, назвал драгоценность "совершенно особенным бриллиантом".

"Это причудливый пурпурно-розовый бриллиант XVIII века, скорее всего, из рудников Голконды в Индии", – рассказал Кадакия.

Ожидается, что на аукционе его продадут за 3–5 миллионов долларов.

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