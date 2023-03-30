Срок уплаты налога на транспорт истекает 3 апреля

Срок уплаты налога на транспорт за 2022 год для физических лиц истекает 1 апреля 2023 года, но поскольку в этом году 1 апреля приходится на выходной день, то срок уплаты налога истекает 3 апреля. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает Zakon.kz.

В КГД отметили, что с 4 апреля 2023 года, лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

По суммам задолженности более 1 МРП (3 450 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления формируется налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица и направляется должнику.

"В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения, налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. При этом частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах вызванных арестом счетов и ограничением на выезд", - сказали в КГД.

Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем казахстанцам рекомендуют своевременно произвести оплату налога.

В настоящее время предстоящие к уплате суммы налога, исчисленные налоговыми органами, направляются пользователям с помощью мобильных приложений "АО "Каспи банк" и "Халык банк" в виде PUSH-уведомлений.

С исчисленными суммами налога можно также ознакомиться в сервисе "Электронные сервисы"→"Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП" мобильного приложения "e-Salyq Azamat" или в мобильных приложениях АО "Каспи банк" и АО "Халык банк".