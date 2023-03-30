Не спешат жениться: названы заядлые холостяки среди знаков зодиака

Астрологи назвали основные черты характера, которые принадлежат определенным знакам зодиака cреди мужчин. Они превращаются с годами в "волков-одиночек" и не хотят жениться, сообщает Zakon.kz.

Дева

Не совсем безнадежные, но сложные в плане долгосрочных отношений мужчины. Причина в том, что Девы – очень избирательны, и когда дело доходит до того, чтобы впустить любимую женщину в свое пространство, многие, не отдавая себе в этом отчета, дают задний ход и сворачивают отношения либо саботируют их. Девы могут превратить даже самые романтичные отношения в пассивно-агрессивные. Если вам все же удалось подобрать ключик к сердцу мужчины-Девы, будьте уверены – он станет преданным партнером.

Овен

Если у Овна зародится хоть малейшее подозрение в вашей неверности, а также если у него не будет 100% гарантии, что его оценивают по достоинству, Овен внутренне решит про себя, что ничего вам не должен. И будет рассматривать ваши отношения как "проходные" и несерьезные. Овнов надо осыпать бесконечной любовью и словами искреннего признания.

Скорпион

Еще один придирчивый знак зодиака – Скорпион. При этом найти достойного партнера для Скорпиона окажется мало: дальше последует тонкое "тестирование" на слабые места и возможность по-настоящему открыться своей половинке. Только когда дело доходит до этого, можно считать, что Скорпион навеки ваш.

Близнецы

Многие астрологи называют Близнецов легкомысленными, но это не является первостепенной причиной их нежелания вступать в брак. Этот воздушный знак зодиака обожает быть в центре внимания, учиться и постоянно открывать для себя что-то новое. Поэтому для них оказывается сложным привязать себя к одному человеку и отказаться от многообразия вариантов. Близнецы не устают от постоянной череды новых людей, поэтому не предлагайте им остепениться, если они сами осознанно не придут к этому решению.

Водолей

Еще один воздушный знак в тройке наших лидеров. С Водолеями невероятно легко и весело, они постоянно придумывают что-то новое, только вот редко когда оставляют в своем сердце немного свободного места для второй половинки. Им сложно быть привязанными к чему-то одному – будь то человек, обязательство или идея. Врожденная тяга к свободе в сочетании с присущим Водолеям упрямством формирует особый тип холостяка – Водолея, который будет вам верен, только если влюбится по-настоящему.

Стрелец

Стрельцов характеризует причудливое сочетание активного духа, пребывающего в вечном поиске истины, и энергичного, огненного характера. В системах с жестко фиксированными границами: работа в корпорации или брак Стрельцы теряют как свой уникальный шарм, жизненную энергию в целом. Вот почему многие мужчины-Стрельцы, интуитивно чувствуя эту причину, бегут от серьезных отношений и штампов, пишет Wday.ru.

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