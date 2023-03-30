Медвежонок родился в зоопарке Шымкента

В семействе тянь-шанских белокоготных медведей Бимки и Татьяны пополнение, сообщает Zakon.kz.

Медвежонок, которого назвали Умка, родился в декабре прошлого года.

"Сейчас Умка с интересом следует за своей мамой, так сказать, изучает вольер. Татьяна – очень заботливая мама, ни на шаг не отходит от своего малыша. И малыш, и мама в хорошем состоянии", – говорится в сообщении зоопарка.

Фото: Instagram/shymkentzoo

Медведей Бимка и Татьяна перевели в шымкентский зоопарк из Алматы в 2016 году.

Ранее зоопарк Алматы объявил конкурс на лучшее фото птиц.

