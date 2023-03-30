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Интернет-сервис для заказа ямочного ремонта разработали в акимате Усть-Каменогорска

проект Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска
Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар представил новый сервис с символичным названием "100 тыс. ям за 100 дней". Теперь любой житель города посредством Telegram-бота может отправить заявку на ямочный ремонт любого участка городских дорог, сообщает Zakon.kz.

Чтобы поучаствовать в управлении ремонтами достаточно сфотографировать поврежденный участок и отправить в чат вместе со своими контактными данными. Заявка автоматически попадет к одному из шести подрядчиков, который ответственен именно за эту территорию. А когда ремонт будет выполнен, заявитель получит уведомление и фотоотчет.

проект

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска


"Во-первых, мы делаем еще один шаг по вовлечению населения в непосредственное управление и контроль за расходованием бюджета. Такие сервисы стимулируют гражданскую активность, формируют деятельное гражданское общество. Во-вторых, сервис дает не только возможность приема заявок от жителей. Это база для анализа и контроля отрасли на новом уровне", - отметил на презентации Жаксылык Омар.

По словам акима города, в Усть-Каменогорске есть еще много планов по применению цифровых технологий для повышения прозрасности и качества работы.

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Редакция Zakon.kz, Елена Беляева
Усть-Каменогорск
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