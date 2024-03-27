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В Усть-Каменогорске ремонт дорог планируют по онлайн-заявкам населения

В Усть-Каменогорске ремонт дорог планируют по онлайн-заявкам населения, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 16:23 Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска
Уже второй год в областном центре действует акция "10000 ям за 100 дней". Суть ее в том, что текущий ремонт автодорог проводят по заявкам населения, которые поступают через в Telegram-бот.

Любой житель может направить данные о месте расположения и фотографию ямы на дороге. Система обработает данные и автоматически поставит участок в очередь на отработку. В ближайшие 4-6 дней ремонт в указанном месте выполняется, а заявитель получает от системы фотоотчет о проделанной работе.


"Самое главное – что это механизм прямого взаимодействия наших служб и населения. Люди сами ставят приоритеты и видят результаты. Процесс поставлен оперативно и эффективно. И мы немало положительных отзывов получили об этом нововведении", – рассказывает аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

За 2023 год благодаря заявкам горожан было отремонтировано около 6000 дорожных ям. В текущем году прием заявок открылся уже 27 марта.

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