Политолог высказался о коллективной ответственности за будущее Казахстана

Политолог Ермек Токтаров высказался о коллективной ответственности за будущее Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, формирование нового состава Мажилиса завершило электоральный цикл, начатый главой государства в сентябре прошлого года.

"До окончания полной перезагрузки политической системы страны было необходимо назначение премьер-министра и формирование правительства. Выступая перед новым созывом Парламента, президент отметил, что партия парламентского большинства имеет право предложить ему кандидатуру на пост главы правительства. Партия Amanat, набравшая 53,9% голосов на выборах, выдвинула Алихана Смаилова. Президент поддержал это решение, а Мажилис одобрил кандидатуру. Это событие важно для страны как минимум по двум причинам", - заявил политолог.

Он отметил, что на практике сработал "один из важнейших механизмов системы "сдержек и противовесов".

"По Конституции именно Мажилис дает согласие на назначение премьер-министра. Кандидатуру на пост главы правительства вносит президент, но только после консультаций с фракциями политических партий. Так и произошло. На первый взгляд может показаться, что процедура была формальной. Но на самом деле, подобные решения показывают, что Мажилис реально становится влиятельным. Парламентская фракция партии Amanat и весь Мажилис несут солидарную ответственность за формирование кабинета министров. Это в свою очередь усиливает требование к правительству быть подотчетным", - сказал эксперт.

Во-вторых, отметил политолог, в повестке развития страны на ближайшие годы приоритетное место занимают вопросы экономики.

"В этой связи все внимание будет приковано к работе правительства. Обозначенные главой государства социально-экономические задачи требуют эффективных решений в самое ближайшее время. Президент также призвал к следованию интересам общества, не допуская вмешательства сторонних сил на принятие решений в парламенте", - сказал Токтаров.

У Алихана Смаилова было время, чтобы выстроить работу правительства, обозначить свою позицию по принципиальным вопросам экономической повестки, уточнил эксперт.

"Именно на него возлагается ответственность за экономику страны в столь сложных геополитических и макроэкономических условиях. Одно дело возглавлять правительство в период благоприятной конъюнктуры глобальной экономики, и совсем другое – взять на себя историческую роль по сохранению и приумножению благосостояния страны и общества в условиях общемирового кризиса", - отметил Токтаров.

Он добавил, что все ожидают, что система государственного управления будет слаженно работать по заданной формуле "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство".





"Президент уже предупреждал, что будет период трудностей, порой будет необходимо принимать непопулярные решения. История показывает, что не каждый политик готов взять на себя такую ответственность. Поэтому все правительство во главе с премьер-министром, как и новый состав Парламента, нуждаются в поддержке. Многое ведь зависит и от граждан. На выборах избиратели дали мандат доверия президенту, депутатам. А те в свою очередь, осознавая всю ответственность перед электоратом, сформировали правительство. Это и есть коллективная ответственность за будущее страны. Время покажет, насколько эффективными были принятые решения. Курс на модернизацию показал результаты, необходимо его продолжить", - резюмировал Токтаров.