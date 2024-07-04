Российский политолог: Казахстан – одна из самых спокойных сейчас стран

Российский историк-политолог Сергей Станкевич во время саммита ШОС в Астане высказался о роли Казахстана на мировой арене, сообщает Zakon.kz.

Сергей Станкевич сообщил, что встреча в Астане проходит не случайно.

"Казахстан сейчас является председателем Организации, поэтому здесь встретились. Но я бы не связывал только с этим саммитом роль Казахстана. Казахстан – одна из самых спокойных, на мой взгляд, сейчас стран", – отметил он.

По его словам, после трагических событий января 2022 года были сделаны правильные выводы.

"Произошло некое фундаментальное успокоение страны, она вышла на понятный простор развития, имеет соответствующий проект, ресурсы. И у Казахстана есть конкурентное преимущество, несомненно. Казахстан сейчас возглавляет самый квалифицированный дипломат на просторах Евразии, и это преимущество надо обязательно использовать", – резюмировал эксперт.

Во Дворце Независимости 4 июля 2024 года состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Касым-Жомарта Токаева, Организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира.

Какие документы подписали главы государств – членов ШОС, можно прочитать здесь.