Ситуация в Украине: Япония передаст Киеву 400 млн долларов, в Польше посчитали число бомбоубежищ

Фото: Zakon.kz

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили о том, что Япония планирует передать Киеву 400 млн долларов на экстренное восстановление критической инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить в Украине ядерное оружие. Под документом поставили подписи чуть более 100 человек. Чтобы петицию рассмотрел президент, нужно собрать 25 тыс. голосов за оставшиеся 92 дня.

Реакция Китая на украинский кризис станет важным фактором для определения будущего отношений ЕС и КНР, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕС и G7 пока нет большинства, которое позволило бы изменить потолок цен на нефть из России, рассказали в Еврокомиссии.

Украина получила грант в 1,25 млрд долларов от США для частичного возмещения расходов госбюджета, сообщило министерство финансов страны.

Представителей канонической Украинской православной церкви вынуждают в четверг покинуть Киево-Печерскую лавру, несмотря на поданный иск, передает Укринформ.

Москва решительно осуждает действия по выселению монахов Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже будет принято не раньше, чем через год до начала игр, сообщил глава МОК.

Украинские военные активизировали разведку на Кременском участке фронта.

Более 230 тыс. бомбоубежищ насчитали в Польше, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.

Читайте также Прическа темнокожего ученика вызвала споры о строгих правилах в школах Японии Барак Обама предположил, что мир был бы лучше при женщинах у власти Бывший президент Бразилии Болсонару отказался возглавлять оппозицию

Следите за новостями zakon.kz в: