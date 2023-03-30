Ситуация в Украине: Япония передаст Киеву 400 млн долларов, в Польше посчитали число бомбоубежищ
Фото: Zakon.kz
В Министерстве инфраструктуры Украины заявили о том, что Япония планирует передать Киеву 400 млн долларов на экстренное восстановление критической инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.
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