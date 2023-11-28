Коломойскому продлили арест, США выделит Киеву $25 млн на восстановление энергетики – ситуация в Украине

Фото: Instagram/kolomoiskiy_igor

В украинском Минэнерго заявили о том, что Киев получит от Вашингтона 25 млн долларов для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии бойкотируют заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет в Скопье, из-за участия в нем руководителя российского дипведомства Сергея Лаврова. Об этом сообщила пресс-служба литовского министерства иностранных дел.

Шевченковский суд Киева продлил бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 января 2024 года с возможностью внесения залога в размере 3 млрд 712 тыс. гривен (порядка 82,8 млн долларов по нынешнему курсу Нацбанка Украины). Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Страны Группы семи (G7) работают над долгосрочными обязательствами в сфере безопасности для Украины. Об этом сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли по прибытии на двухдневную встречу глав внешнеполитических ведомств стран – членов НАТО в Брюсселе, мероприятие транслировалось онлайн.



Франция рассчитывает завершить переговоры о гарантиях безопасности для Киева к началу 2024 года. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна перед открытием встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Токио выступает за сохранение санкций против России и продолжение помощи Украине. Об этом заявила глава японского МИД Ёко Камикава, отвечая на вопрос о том, не считает ли она помощь Киеву "пустой тратой денег".

Польские перевозчики подготовили проект урегулирования ситуации на автомобильных переездах на границе с Украиной и снятия блокады пограничных КПП. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Норвегия в 2022 году заработала на конфликте на Украине около 334 млрд крон (31,3 млрд долларов), сообщает телеканал NRK. Такой расчет дополнительной прибыли сделали в своей магистерской диссертации Эйрик Йалте и Ида Элисабет Уберг Госланд, эти данные приводит также издание Dagens Naeringsliv.

Украина нуждается в дальнейшей поддержке, она будет обеспечена. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, которое посвящено проблемам Германии с бюджетом.

Одобренные Радой в первом чтении законопроекты №10168-2 и №10169-2, которые продвигаются как мера для уменьшения нелегального экспорта аграрной продукции из Украины, создают реальные риски для добросовестных экспортеров, ставя их в тяжелые и неблагоприятные условия. Об этом говорится в заявлении компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

Среди союзников по НАТО остаются разногласия относительно быстрого вступления Украины в Альянс из-за позиции США и Германии, которые настаивают, чтобы процесс определялся условиями, а не политическими соображениями.

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