Коломойскому продлили арест, США выделит Киеву $25 млн на восстановление энергетики – ситуация в Украине
Фото: Instagram/kolomoiskiy_igor
В украинском Минэнерго заявили о том, что Киев получит от Вашингтона 25 млн долларов для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.
- Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии бойкотируют заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет в Скопье, из-за участия в нем руководителя российского дипведомства Сергея Лаврова. Об этом сообщила пресс-служба литовского министерства иностранных дел.
- Шевченковский суд Киева продлил бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 января 2024 года с возможностью внесения залога в размере 3 млрд 712 тыс. гривен (порядка 82,8 млн долларов по нынешнему курсу Нацбанка Украины). Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
- Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
- Страны Группы семи (G7) работают над долгосрочными обязательствами в сфере безопасности для Украины. Об этом сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли по прибытии на двухдневную встречу глав внешнеполитических ведомств стран – членов НАТО в Брюсселе, мероприятие транслировалось онлайн.
- Франция рассчитывает завершить переговоры о гарантиях безопасности для Киева к началу 2024 года. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна перед открытием встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
- Токио выступает за сохранение санкций против России и продолжение помощи Украине. Об этом заявила глава японского МИД Ёко Камикава, отвечая на вопрос о том, не считает ли она помощь Киеву "пустой тратой денег".
- Польские перевозчики подготовили проект урегулирования ситуации на автомобильных переездах на границе с Украиной и снятия блокады пограничных КПП. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
- Норвегия в 2022 году заработала на конфликте на Украине около 334 млрд крон (31,3 млрд долларов), сообщает телеканал NRK. Такой расчет дополнительной прибыли сделали в своей магистерской диссертации Эйрик Йалте и Ида Элисабет Уберг Госланд, эти данные приводит также издание Dagens Naeringsliv.
- Украина нуждается в дальнейшей поддержке, она будет обеспечена. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, которое посвящено проблемам Германии с бюджетом.
- Одобренные Радой в первом чтении законопроекты №10168-2 и №10169-2, которые продвигаются как мера для уменьшения нелегального экспорта аграрной продукции из Украины, создают реальные риски для добросовестных экспортеров, ставя их в тяжелые и неблагоприятные условия. Об этом говорится в заявлении компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.
- Среди союзников по НАТО остаются разногласия относительно быстрого вступления Украины в Альянс из-за позиции США и Германии, которые настаивают, чтобы процесс определялся условиями, а не политическими соображениями.
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