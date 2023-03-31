Серик Жарасбаев назначен директором центра олимпийской подготовки "Алматы"

Министр культуры и спорта Асхат Оралов поставил перед Сериком Жарасбаевым задачу усилить подготовку спортсменов в преддверии летней Азиады в Ханчжоу и Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет. Специализация – физическая культура и спорт, государственное и местное управление, спортивное администрирование.

В 2006-2007 годах работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором-спортсменом детско-юношеской спортивной школы в Петропавловске.

В 2007-2010 годах – главный специалист, начальник учебно-спортивного отдела Управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области.

В 2011-2012 годах работал экспертом, главным экспертом Управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета спорта Министерства туризма и спорта РК; заместителем начальника Управления туризма, физической культуры СКО.

В 2012-2014 годах занимал должности начальника Управления летних видов спорта Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры.

В 2014-2018 годах работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2018-2019 годах занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

2019-2021 гг. – заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

2021 год – первый вице-президент РОО "Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга".

В 2021-2023 годах занимал должность заместителя министра культуры и спорта.