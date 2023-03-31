Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Серик Жарасбаев назначен директором центра олимпийской подготовки "Алматы"

Серик Жарасбаев назначен директором центра олимпийской подготовки "Алматы" Фото: пресс-служба МКС
Министр культуры и спорта Асхат Оралов поставил перед Сериком Жарасбаевым задачу усилить подготовку спортсменов в преддверии летней Азиады в Ханчжоу и Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет. Специализация – физическая культура и спорт, государственное и местное управление, спортивное администрирование.

В 2006-2007 годах работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором-спортсменом детско-юношеской спортивной школы в Петропавловске.

В 2007-2010 годах – главный специалист, начальник учебно-спортивного отдела Управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области.

В 2011-2012 годах работал экспертом, главным экспертом Управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета спорта Министерства туризма и спорта РК; заместителем начальника Управления туризма, физической культуры СКО.

В 2012-2014 годах занимал должности начальника Управления летних видов спорта Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры.

В 2014-2018 годах работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2018-2019 годах занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

2019-2021 гг. – заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

2021 год – первый вице-президент РОО "Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга".

В 2021-2023 годах занимал должность заместителя министра культуры и спорта.

Читайте также

Елена Рыбакина впервые вышла в финал Майами Опен-2023

Бибисара Асаубаева одержала третью победу на Гран-при Индии

Пегула считает Рыбакину фаворитом всех турниров WTA нового сезона

Анастасия Стативкина
МКС РК Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
МВД разработало новые правила выдачи паспортов и удостоверений
Отпечатки пальцев появятся в паспортах казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления