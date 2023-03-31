Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Беспошлинный ввоз товаров в 1000 евро в страны ЕАЭС продлен до 1 октября

В ЕАЭС продлили действие порога на ввоз товаров в 1000 евро Фото: Zakon.kz
Действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро продлено до 1 октября 2023 года в странах ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.
"На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 30 марта принято решение продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении ЕЭК.

Ранее Совет Комиссии повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Такой порог был установлен на временной основе до 1 апреля текущего года.

Как считают в ЕЭК, продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.

Читайте также

В Жамбылской области дорожники отказались выходить на работу

Лариса Черненко
ЕАЭС Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
ОПГ из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Преступная группа из сотрудников КТЖ под покровительством полицейского похитила свыше 127 млн тенге
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана
МВД разработало новые правила выдачи паспортов и удостоверений
Отпечатки пальцев появятся в паспортах казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления