Беспошлинный ввоз товаров в 1000 евро в страны ЕАЭС продлен до 1 октября

Действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро продлено до 1 октября 2023 года в странах ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

"На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 30 марта принято решение продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении ЕЭК.

Ранее Совет Комиссии повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Такой порог был установлен на временной основе до 1 апреля текущего года.

Как считают в ЕЭК, продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.