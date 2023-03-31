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Законодательство РК

Почти на 40% снижена цена на макароны в Северном Казахстане

Почти на 40% снижена цена на макароны в северном Казахстане Фото: unsplash
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области выявлен факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий от производителя до непосредственных субъектов торговли через 2-3 аффилированных посредников, сообщает Zakon.kz.

Это, как отметили в АФМ, сказывалось на увеличении конечной стоимости продукции. По инициативе департамента в адрес производителя уполномоченным органом внесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

"Цена макаронных изделий данного производителя в магазинах и сети супермаркетов снизилась с 490 тенге до 355 тенге. Снижение составило почти 40%. Работа в данном направлении продолжается".Пресс-служба АФМ РК

На сегодня производителем уведомление исполнено в полном объеме. Благодаря совместно проведенной профилактической работе достигнут результат поставки продукции напрямую предпринимателям области, исключив необоснованных посредников.

17 марта 2023 года сообщалось, что почти на 40% снижена цена на сливочное масло в Атырау.

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Динара Халдарова
АФМ РК Северо-Казахстанская область
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