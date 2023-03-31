Почти на 40% снижена цена на макароны в Северном Казахстане
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Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области выявлен факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий от производителя до непосредственных субъектов торговли через 2-3 аффилированных посредников, сообщает Zakon.kz.
Это, как отметили в АФМ, сказывалось на увеличении конечной стоимости продукции. По инициативе департамента в адрес производителя уполномоченным органом внесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции.
"Цена макаронных изделий данного производителя в магазинах и сети супермаркетов снизилась с 490 тенге до 355 тенге. Снижение составило почти 40%. Работа в данном направлении продолжается".Пресс-служба АФМ РК
На сегодня производителем уведомление исполнено в полном объеме. Благодаря совместно проведенной профилактической работе достигнут результат поставки продукции напрямую предпринимателям области, исключив необоснованных посредников.
17 марта 2023 года сообщалось, что почти на 40% снижена цена на сливочное масло в Атырау.
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