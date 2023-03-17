Почти на 40% снижена цена на сливочное масло в Атырау: поставщика оштрафовали

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В Атырау цена на сливочное масло в двух супермаркетах была завышена на целых 82%, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства финансового мониторинга, поставщик – ТОО "АтырауПробСнаб" – предоставлял сливочное масло в два супермаркета с наценкой 82-104%.

В результате исполнительными органами должностное лицо ТОО "АтырауПробСнаб" привлечено к административной ответственности. Как отметили в ведомстве, торговая сеть перешла на закуп данного товара напрямую у производителя.

"В результате принятых мер цена сливочного масла "Масло 72,5% Верхний Услон 5 кг" снижена производителем с 2690 тенге до 1680 тенге (снижение на 37,5%)", – сообщили в пресс-службе АФМ. Ранее сообщалось, что овощи продавали дороже в крупных магазинах ЗКО из-за посредника. Читайте также Презумпция невиновности: уполномоченный по правам человека обращался в Генпрокуратуру По каким поводам казахстанцы обращаются к уполномоченному по правам человека

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