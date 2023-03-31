Актриса Гвинет Пэлтроу выиграла доллар в суде по делу о лыжной аварии

Суд штата Юта оправдал актрису по делу о лыжной аварии. Она получила один доллар, который был запрошен в ее иске, сообщает Zakon.kz.

Судебное разбирательство длилось последние две недели. Житель штата Юта Терри Сандерсон подал в суд на Гвинет Пэлтроу за то, что та врезалась в него во время катания на лыжах в 2016 году и сбила с ног, сообщает Variety.

В результате пострадавший сломал четыре ребра и получил травму головы. Мужчина потребовал 3 млн долларов в качестве компенсации. Позже он снизил сумму до 300 тыс. долларов.

Тогда актриса подала встречный иск, заявив, что он врезался в нее. Перед присяжными выступили медицинские работники и лыжные эксперты.



Актриса объяснила, почему решила самостоятельно присутствовать в суде, хотя с легкостью могла бы просто выплатить требуемую от нее сумму.





"Я чувствовала, что, если соглашусь на это, то подтвержу ложные утверждения против меня. Это поставило под угрозу мою честность. Я довольна результатом и ценю всю тяжелую работу судьи и присяжных. Я благодарна им за внимательное отношение к этому делу". Гвинет Пэлтроу

Присяжные после двух часов заседания и 20 минут обсуждений решили вынести окончательный вердикт, сняв с Пэлтроу все обвинения.