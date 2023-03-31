Актриса Гвинет Пэлтроу выиграла доллар в суде по делу о лыжной аварии
Судебное разбирательство длилось последние две недели. Житель штата Юта Терри Сандерсон подал в суд на Гвинет Пэлтроу за то, что та врезалась в него во время катания на лыжах в 2016 году и сбила с ног, сообщает Variety.
В результате пострадавший сломал четыре ребра и получил травму головы. Мужчина потребовал 3 млн долларов в качестве компенсации. Позже он снизил сумму до 300 тыс. долларов.
Тогда актриса подала встречный иск, заявив, что он врезался в нее. Перед присяжными выступили медицинские работники и лыжные эксперты.
Актриса объяснила, почему решила самостоятельно присутствовать в суде, хотя с легкостью могла бы просто выплатить требуемую от нее сумму.
"Я чувствовала, что, если соглашусь на это, то подтвержу ложные утверждения против меня. Это поставило под угрозу мою честность. Я довольна результатом и ценю всю тяжелую работу судьи и присяжных. Я благодарна им за внимательное отношение к этому делу".Гвинет Пэлтроу
Присяжные после двух часов заседания и 20 минут обсуждений решили вынести окончательный вердикт, сняв с Пэлтроу все обвинения.